В Одессе под завалами нашли тело погибшей при пожаре женщины: опубликовано видео

Под обломками конструкций здания Одесского колледжа экономики и права, где в среду, 4 декабря, случился страшный пожар, было обнаружено неопознанное тело.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, опубликовав видео с места находки.

"Тело взрослой женщины без признаков жизни правоохранители нашли под обломками конструкций здания. Сейчас полицейские устанавливают ее личность", - сказано в сообщении.





В полиции также добавили, что продолжаются поиски еще 13 пропавших без вести лиц. Тем временем в ГСЧС заявили о 30 пострадавших.

Как сообщал "Апостроф", желающих помочь пострадавшим во время страшного пожара в Одесском колледже экономики и права оказалось даже больше, чем нужно. В коридорахобластной станции переливания крови в Бисквитном переулке собралась огромная очередь.