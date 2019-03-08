Результат президентских выборов всех удивит, а Крым перейдет другой стране - Влад Росс

Очередные выборы президента Украины состоятся менее чем через месяц, 31 марта. Предвыборная кампания в этом году очень жесткая: лидеры гонки, по опросам рейтинговых агентств, обвиняют друг друга в использовании админресурса, подкупе, скупке голосов. Почти все эксперты сходятся во мнении, что отрыв победителя от конкурентов будет всего лишь в несколько процентов. К кому более благоприятны звезды в этой гонке и кому сама судьба помогает в продвижении наверх, в интервью "Апострофу" рассказал астролог ВЛАД РОСС.

- До выборов осталось меньше месяца. Можно ли уже говорить, у кого из тройки лидеров рейтингов (Тимошенко, Зеленский, Порошенко) самые большие шансы стать следующим президентом?

- Еще, когда было затмение в августе 2018 года, я заявил, что у Зеленского - самые большие шансы, а мне сказали, что я какой-то ненормальный, и это невозможно. У него тогда рейтинг был максимум 3%. А я всегда говорил, что у него будет звездный час, и чем ближе будет ситуация к марту и к 21 апрелю, тем все больше и больше звездного часа у него присутствует. Марс будет делать в его гороскопе в системе "дирекция" четкий аспект Юпитеру, а Юпитер - это власть, успех, влияние общества, и сильно выражены в его гороскопе дом карьера и продвижение. Сама судьба поднимает его наверх, и он практически для этого ничего не делает сам.

- Что касается Юлии Тимошенко?

- У Тимошенко в доме карьеры в годовом гороскопе - Луна, а с одной стороны, Луна - это популярность, успех, но с другой стороны, Луна - самая переменчивая планета: сегодня - успех, удача, а завтра неожиданно она может отвернуться, и человек может не попасть во второй тур. Но, в любом случае, у нее все очень хорошо, дом карьеры благоприятно расположен. И я всегда говорил, что следующим президентом Украины после Порошенко станет творческая личность, либо актриса.

- Какой прогноз по Петру Порошенко? Какие у него шансы остаться на второй срок?

- У Петра Порошенко только один шанс. Очень большая фальсификация выборов, поскольку Меркурий именно 31 марта будет в полнейшем соединении с Нептуном. А Меркурий - это бумаги, бюллетени, а Нептун - это фальсификация, возможность обмануть народ, вплоть до того, что можно 2-3 миллиона чистых вбросов получить. Результат может удивить всех: рейтинги могут быть за одних кандидатов в президенты, а выберут абсолютно других.

Дарья Давыденко / Апостроф

- Есть ли риск, что после оглашения результатов выборов произойдут какие-то беспорядки, митинги?

- Абсолютно! Если Петр Алексеевич Порошенко вдруг, неожиданным образом победит, то у нас будет, наверное, либо третий тур, либо третий Майдан. Что-то третье точно будет. Потому что люди вообще не воспримут победу человека, который обещал, что война закончится, но она продолжается, обнищание народа продолжается, а учитывая к тому же его высокий антирейтинг, то, естественно, люди будут возмущены его победой.

- Кому из кандидатов по силам закончить войну на Донбассе?

- Пока Петр Порошенко у власти, война на Востоке никогда не закончится. Он для того и пришел, чтобы она развивалась. Стоит отметить, что в его гороскопе явно выражен воинствующий Марс. Я думаю, что если бы тогда был избран другой президент, не Порошенко, то войны уже давным-давно на Донбассе не было бы.

- Но многие эксперты говорят, что именно Порошенко удалось остановить острую фазу войны и не дать ей распространиться на другие регионы.

- Как-то все забывают Дебальцево и другие подобные ситуации, ведь два котла были просто ужасающие, где он продолжал войну, то есть мира не было, все об этом забывают. Если Порошенко не выполнил самое главное свое предвыборное обещание в первый свой срок, то каким образом такого человека можно избирать второй раз. Это не моя позиция, это позиция украинского народа.

- Фамилия тоже влияет на судьбу человека?

- Конечно! Очень часто человек, который несет фамилию с точки зрения астрологии, очень она проигрывается в жизни. Думаю, при Зеленском может все "зацвести", все-таки у него в фамилии есть "зелень", а доллар имеет такую же окраску, "зелень" всегда может дать какие-то ростки.

Знак Зеленского - Водолей, это реформаторский знак зодиака. Он не терпит какой-то консервации, чтобы что-то было в прошлом. В любом случае будут перемены.

- Прихода к власти Зеленского как раз опасаются из-за отсутствия у него политического опыта.

- Зеленский - это лицо компании. Он очень быстро учится, Водолеи вообще очень быстро учатся. Потом - у него Луна в соединении с Сатурном в знаке Льва - знаке власти, управления, достижений. Он прирожденный политик, на самом деле, он быстро выучится, ему хватит, я думаю,полгода-год, и тогда уже точно он будет иметь понимание о ситуации в стране. Поэтому люди, которые стоят за ним, имеют очень хорошее руководство.

Дарья Давыденко / Апостроф

- А какие это люди?

- Его бизнес-партнеры, в частности, Коломойский, который сохранил Днепропетровскую, Одесскую область.

- Но Зеленский утверждает, что не зависим от Коломойского. Мол, это его решение и его финансы.

- Действительно, это его решение, его задумка была три года назад, но насколько я знаю, есть такая инсайдерская информация, что Зеленский сомневался до последнего. То есть фактически до ноября, а в декабре он только принял решение идти в президенты.

- А как думаете, что ему помогло все-таки принять такое решение?

- Коломойский не отдает долги, но согласно инсайдерской информации Зеленскому пообещал вернуть шесть миллионов долларов, если он пойдет на выборы.

- Когда и кому удастся вернуть Крым в состав Украины?

- Крым - это уже все, на нашем веку мы вряд ли увидим его в составе Украины. Максимум, в будущем это может быть нейтральная территория, которая в конечном итоге, в ХХІІ веке перейдет под протекцию Турции. Потому что, рано или поздно, Турция станет более мощным государством, чем Россия, и в итоге скажет, что вы у нас забрали этот полуостров. И тем более, что около 5 миллионов крымских татар живут в Турции. Украина сама упустила Крым, и самая большая вина, конечно, была на Турчинове, который родился, кстати, в дату президентских выборов - 31 марта. Символично,это очень сложный для него год. Дай бог, чтобы у него не было судов и следствий по поводу разбирательств Майдана и всего прочего.

- А какие еще ключевые украинские политики после, скажем так, смены президента, после парламентских выборов, могут оказаться под судом?

- Вплоть до того, что даже самая главная фигура нашей политики - Петр Порошенко может уехать к себе в Марбелью в Испанию, куда он, кстати, в отличие от Януковича, свез все свое состояние еще год назад.

- То есть, вы думаете, что если Порошенко не выиграет выборы, он закончит свою политическую деятельность?

- Нет, я так не думаю. Если он будет депутатом, если его блок пройдет в парламент, где есть неприкосновенность, то все будет нормально.