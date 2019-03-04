Точка невозврата: как изменит Украину победитель президентских выборов

31 марта 2019 года. Этой даты каждый украинец ждет больше, чем собственного дня рождения или летнего отпуска в Египте. И несмотря на то, что до президентских выборов остается еще целый месяц, Большой адронный коллайдер украинской политики уже разогнал информационное поле до такой степени, что 31 марта эксперименты политиков над народом могут обернуться самыми неожиданными последствиями, вплоть до "большого взрыва" - третьего Майдана. Но после выборов жизнь не заканчивается: напротив, последний день марта станет точкой невозврата, за которой Украину ждут невероятные политические конфигурации, в зависимости от того, кто поднимет над головой президентскую булаву. "Апостроф" попытался спрогнозировать, что будет с Украиной в случае победы каждого из лидеров гонки на главный пост страны.

Передача власти

Безусловными лидерами президентской гонки являются три кандидата: Петр Порошенко, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. И хотя разные соцопросы дают каждому из них разный процент симпатий избирателей, очевидно, что основная борьба развернется именно в этом треугольнике.

При этом далеко не факт, что противостояние политиков завершится в тот самый момент, как Центризбирком официально огласит результаты выборов. Все будет зависеть от того, какой дуэт выйдет во второй тур голосования. По большому счету, Владимир Зеленский - самый предпочтительный соперник для второго тура, как для Тимошенко, так и для действующего гаранта, ведь если шоумен проигрывает кому-нибудь из политических зубров, то он просто проигрывает. Электорат "против всех", который сейчас активно подбирает Зеленский, пожимает плечами, мол, мы пытались - не вышло, а шоумен продолжает готовиться к парламентским выборам.

Но если во второй тур выходят Тимошенко и Порошенко, то проигравший, кто бы он ни был, вряд ли просто так признает свое поражение. Этому будет способствовать то обстоятельство, что никаких 70 на 30 или даже 60 на 40 во втором туре ожидать не стоит. Борьба будет идти за каждый процент, и перевес победителя в 2-3% обязательно будет поставлен под сомнение проигравшим. А задел для такого сценария уже успели оформить как в лагере БПП, так и в стане "Батькивщины". Политики из противоборствующих парламентских фракций в один день синхронно обвинили друг друга в подготовке и реализации масштабных схем подкупа избирателей. Таким образом, в случае поражения каждый из кандидатов получит моральное право обвинить оппонента в нечестной игре.

Впрочем, одних обвинений для пересмотра результатов голосования, конечно же будет недостаточно. Необходимо поднимать волну протестов, как это уже было, например, в 2004 году, после фейковой победы Януковича во втором туре выборов. Очевидно, что у Владимира Зеленского нет того ядерного электората, который бы вышел на улицы (вот поэтому он и самый удобный соперник), а у Юлии Тимошенко и Петра Порошенко - его предостаточно.

Рассмотрим ситуацию победы Порошенко: леди Ю заявляет о "сетках", массовых подкупах избирателей, "Петиной тысяче" - функционеры "Батькивщины" в регионах напрягаются, и на улицы выходят тысячи сторонников Тимошенко. В итоге, чтобы защитить свою победу в условиях нарастающих протестов Петру Порошенко придется подавлять любые акции, а как это сделать, если единственные силовики, которыми располагает гарант, - это СБУ и армия. Выводить ВСУ на улицы - вариант совсем уж фантастический, остается только полиция и Нацгвардия, но эти козыри - в руках Арсена Авакова.

В таком случае, Порошенко необходим союз с Аваковым. Добиться его будет сложно. Во-первых, в СМИ давно курсирует информация о негласном договоре между Тимошенко и Аваковым (хотя последний все опровергает), во-вторых, в последние дни существенно обострилось противостояние по линии МВД-СБУ. Напомним, недавно глава МВД заявил, что СБУ использовала дело Екатерины Гандзюк, чтобы дискредитировать полицию, мол, по версии спецслужб, к убийству активистки причастно руководство полиции Херсона.

"Говорить о той или иной форме причастности к этому преступлению сотрудников полиции пока нет никаких оснований", - заявил Арсен Аваков.

Поэтому, вероятнее всего, глава МВД либо предпочтет занять место над конфликтом, либо даже поддержит протесты Тимошенко.

"В случае победы Порошенко у Авакова не останется другого варианта, кроме как максимально ослабить Порошенко, чтобы показать, что его легитимность незначительная, и он находится в зависимости. Поэтому не исключено, что в случае оглашения победителем Порошенко, начнутся массовые протесты, которые в состоянии организовать и Тимошенко, и Аваков, чтобы поставить под вопрос легитимность победы Порошенко. Соответственно, в случае массовых фальсификаций и незначительного разрыва, очень вероятен третий Майдан", - говорит "Апострофу" источник в политических кругах.

Правда, у Порошенко остается еще один вариант - вернуть военное положение. В таком случае, согласно закону "О Национальной гвардии Украины", эта структура переходит в подчинение Министерства обороны, а здесь у президента все свои. С одной стороны, вариант утопический - "продать" украинцам два военных положения за неполные полгода Банковой будет сложно, но с другой стороны, и первое военное положение на пятом году войны с Россией стало полной неожиданностью. Кстати, на днях Порошенко вновь заговорил о возросшей российской угрозе.

"Сейчас Россия никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем. Агрессор разворачивает новые воинские соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для возможного вторжения", - заявил президент Украины.

Второй сценарий - победа во втором туре Юлии Тимошенко. Рейдернуть ее результаты Банковая может попытаться при помощи праворадикалов, и здесь тезисы о "проекте Кремля" и "подруге Путина" придутся как нельзя кстати.

Жизнь после выборов

Впрочем, рано или поздно, любые протесты сойдут на нет, и Украина все же получит своего президента. Но без поддержки парламента любой человек в кресле гаранта рискует оказаться номинальной фигурой без реальных полномочий, ведь ни одно назначение - в Минобороны, НБУ, МИД, ГПУ, СБУ - без согласования с Радой невозможно. Соответственно, именно депутатский ресурс станет объектом интереса будущего президента, но в любом случае собрать стабильное большинство в 226 голосов любому президенту будет сложно, и каждый победитель будет решать эту проблему по-своему.

Фото: EPA

Если президент Тимошенко. Тут все более-менее прогнозируемо: после избрания президентом леди Ю, очевидно, попытается провести конституционную реформу, о которой политик заявляла еще в прошлом году на презентации своего "Нового курса". Суть ее в том, чтобы выборы в парламент проводить в два тура. Партия, набравшая больше всего голосов во втором туре, автоматически получает большинство в Раде, и тогда проходить закалку договорняками и коалицией победителю уже не нужно.

Другое дело, что изменения в Конституцию Тимошенко придется продавливать молниеносно, чтобы до октября не растерять свой рейтинг, за счет которого и нужно выводить в победители "Батькивщину". А иначе какой смысл? Рейтинг Тимошенко действительно уйдет в стремительное пике, ведь все социальные "покращення", которые сейчас заложил Кабмин (монетизация субсидий, повышение минималки, индексация пенсий), в будущем скажутся на росте инфляции, курсе доллара и, как следствие, общем состоянии экономики.

Но фишка в том, что нынешняя конфигурация парламента вряд ли позволит Тимошенко собрать достаточное количество голосов для изменения главного документа страны. Соответственно, у леди Ю остается один вариант: провести референдум, на котором и переписать Конституцию. В принципе, согласно закону "О всеукраинском референдуме" инициировать изменения в Конституцию и проголосовать за них может народ. Для этого нужно три миллиона подписей. Но вот беда: закон этот согласно решению Конституционного суда от 26 апреля 2018 года был признан неконституционным.

Можно, конечно, принять новый закон о референдуме, но под него опять же придется искать 226 голосов. Поэтому леди Ю во что бы то ни стало необходимо добиться отмены решения суда.

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Если президент Зеленский. Здесь ситуация еще интересней. Шоумен не выдвигает никаких предложений относительно изменений в Конституцию, поэтому, чтобы получить лояльность парламента, президенту Зеленскому сразу же после инаугурации придется окунуться в чудесный мир договорняков и политических сделок. С кем потенциально Зеленский может пойти на слияние?

"Зеленский будет пытаться договориться, например, с нынешним премьер-министром Владимиром Гройсманом, и делегировать ему функции человека, который договорится с парламентом и сформирует большинство", - говорит "Апострофу" источник в политических кругах.

Потенциально на сделку с Зеленским могут согласиться "фронтовики" и "Батькивщина", но взамен потребовать конституционную реформу с ограничением полномочий президента.

"Никто не захочет несистемному политику оставлять даже те президентские полномочия, которые есть у него сейчас", - добавляет собеседник издания.

Однако в том и прелесть несистемности Зеленского, что шоумен может выбрать для укрепления своей власти совсем неожиданный вариант.

Все дело в том, что доверие к институтам власти, в том числе, к парламенту, в стране крайне низкое. Этим, собственно, и объясняется феномен рейтингов Зеленского. Так, согласно последнему социологическому исследованию Центра Разумкова, парламенту не доверяет 82% опрошенных украинцев. Больше недоверия только к российским СМИ - 83%. Так, зачем договариваться с пациентом, который, скорее, мертв, чем жив, если можно подождать до октября и дать ему спокойно "умереть", а на фоне полной дискредитации "старой системы", завести в Раду свою "модную, стильную, молодежную" политсилу. Как это сделать? Например, забросать парламент президентскими законопроектами, которые, конечно, никто принимать не будет. С каждым таким непринятым законом ВР будет только глубже себя закапывать, а Владимир Зеленский получит полное право сказать своим избирателям, мол, вы меня выбрали, а эти "системщики" не дают ничего сделать.

Фото: EPA

Если президент Порошенко. Здесь особых сюрпризов ожидать не стоит. Очевидно, политика Петра Алексеевича в течение второй каденции в идеологическом плане не изменится. Это будет концепция выстраивания "украинского мира", с элементами "закручивания гаек" во всех возможных сферах: СМИ, общественные организации, усиление влияния на правоохранительные органы, а клеймо "рука Кремля" станет удобным оружием против оппонентов.

Не исключено, что Порошенко также возьмет курс на конституционную реформу с тем, чтобы расширить полномочия премьер-министра и, таким образом, обеспечить себе третий срок во власти.