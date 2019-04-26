Страстная пятница: что нельзя делать 26 апреля, традиции и приметы

26 апреля православные отмечают самый скорбный день Страстной недели - Великую пятницу, или, как ее еще называют, Страстную пятницу. В этот день верующие вспоминают о суде, распятии и смерти Иисуса Христа на кресте.
Чем отличается этот день, а также, какие существуют запреты, традиции и приметы, вы узнаете в нашем материале.
Что нужно делать в Страстную пятницу
Согласно церковным канонам, в этот день принято размышлять о страданиях Спасителя, а также соблюдать строгий пост, вплоть до полного отказа от пищи в течение дня. Всем верующим стоит посетить храм и помолиться. Служба начинается вечером и продолжается всю ночь. Во время богослужения выносят Плащаницу - плат, на котором изображен Христос в полный рост, лежащий во гробе. После этого обряда разрешается съесть немного хлеба и выпить воды.
После службы принято принести в жилище двенадцать горящих свечей, с которыми стояли в церкви. Их нужно поставить в доме, и дать им догореть до конца. Считается, что это привлечет в дом достаток, удачу и радость на весь следующий год.
Как известно, паски принято выпекать в Чистый четверг. Однако многие хозяйки занимаются приготовлением пасхальной выпечки именно в Страстную пятницу. Церковь не накладывает запретов на приготовление пасок в этот день, но лишь в том случае, если это не станет отвлекать от молитв и посещения церковных служб.
Приметы Страстной пятницы
- Если в этот день небо звездное, то пшеница будет зернистой, а если облачно - хорошего урожая можно не ждать.
- Если в Страстную пятницу отучать младенцев от груди, то он вырастит сильным, здоровым и счастливым.
- Существует поверье, что если в этот день постирать белье и вывесить его сушиться, то на нем появятся пятна крови.
- Кольца, освященные в Страстную пятницу, защитят вас от всех болезней.
- Если в землю втыкать острые предметы – быть беде. Считается, что все растения, посаженные в этот день не принесут урожая. Однако это правило не распространятся на петрушку. Посеянная в Страстную пятницу зелень даст двойной урожай.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
- Категорически запрещено работать по дому, а также нежелательно прикасаться к острым предметам. Считается, что в этот день нельзя даже резать ножом хлеб, его принято ломать руками.
- Под строгим запретом и употребление алкоголя. Согласно поверью, если в Страстную пятницу распивать спиртные напитки, то можно в будущем приобрести алкогольную зависимость.
- Поскольку это самый траурный день в году, то категорически запрещается какое-либо веселье. Нельзя петь, танцевать, слушать громкую музыку и предаваться любовным утехам. Считается, что если в Страстную пятницу веселиться, то весь год будут литься слезы.
- Нельзя отмечать дни рождения, свадьбы и другие увеселительные мероприятия. Если праздник выпадает на этот день, то празднование лучше перенести.
- Не рекомендуется стричь и окрашивать волосы, проводить какие-либо косметические процедуры.
- Запрещается работа на земле. Говорят, если посеять пшеницу или посадить что-нибудь в Страстную пятницу, то урожая не будет.
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