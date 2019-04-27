Великая суббота 2019: что нельзя делать перед Пасхой

27 апреля отмечается Великая суббота - последний день Страстной недели перед Пасхой. В этот день вспоминается телесное погребение Иисуса Христа и сошествие его в ад, куда он отправился для спасения мучающихся там душ.

Для верующих Великая суббота - и скорбный день, и радостный: еще не настало Воскресение Христа, но уже все вокруг наполнено предпасхальной радостью.

В нашем материале вы узнаете, как правильно провести этот день и какие запреты существуют для Великой субботы.

Что нужно делать в Великую субботу



В народе субботу перед Пасхой называют еще Тихой. Поэтому этот день стоит провести в тишине и покое. Не принято много разговаривать, а также веселиться и развлекаться.



Хозяйки с самого утра принимаются за приготовление блюд к пасхальному столу: красят яйца и пекут паски, если не успели заготовить их в Чистый четверг. В Великую субботу также принято готовить пасхальную корзину. Однако собирать ее нужно правильно, ведь некоторые продукты обязательны для освящения, а некоторые брать не рекомендуется. Самое главное – паска. Также обязательным элементом являются крашенные яйца. Кроме этого, в корзинке должно присутствовать что-то молочное: сыр, сметана или же творожная паска. Можно положить соль, мясо, хрен и красное вино. Другой алкоголь приносить в церковь категорически нельзя!

В этот день также стоит помириться со всеми, с кем в ссоре, а также попросить прощения, у всех, кого обидели. Не нужно входить в светлый праздник с негативными эмоциями.

Не стоит забывать, что еще продолжается Великий пост. Многие верующие, как и в Страстную пятницу, полностью отказываются от пищи. Но разрешается один раз в день поесть горячей растительной пищи, но без масла.

Субботним вечером все желающие отправляются в храмы на вечернюю службу, в 12 ночи начинается крестный ход, после которого служба продолжается. Придя домой, люди едят и отдыхают.

Что нельзя делать в Великую субботу



- Запрещается танцевать и петь, даже если это песни о Христе. Это день тишины.



- Нельзя заниматься рыбалкой и охотиться.

- Запрещены все работы по дому и в поле.

- Нельзя поминать усопших и ходить на кладбище.

- Принять ванну тоже следует заранее.

- Нельзя отказывать в просьбах и думать о плохом.

- Запрещается предаваться любовным утехам.

- Нельзя отмечать дни рождения, свадьбы и другие праздники.

Приметы на Великую субботу

- Если этот день будет теплій и ясный, то и лето будет жаркое и засушливое.

- А если в Великую субботу холодно и дождливо - лето будет прохладным.

- Если в воду опустить освященное яйцо, то вода приобретает целебные свойства.

- Если отдать что-то из дома, то с этой вещью можно отдать и свое здоровье.

- Незамужние девушки, которые не лягут спать в течение всей ночи, могут ожидать счастливого брака.

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