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Медовый Спас 2019: как праздновать Маковей, традиции и приметы

Как правильно провести день Медового Спаса

Татьяна Гайдина среда, 14 августа 2019, 08:11
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Как правильно провести день Медового Спаса Фото: pixabay.com

Медовый Спас знаменует начало августовских Спасов – величайших христианских праздников, любимых в народе. Он установлен в честь Происхождения (вынесения) честных древ Животворящего Креста Господня и знаменует начало Успенского поста. Ежегодно Первый Спас отмечается в середине августа, а именно - 14 числа. Этот день связан с многими традициями и приметами, о которых вы должны знать, чтобы провести праздник правильно.

Второе название этого праздника, которое также можно часто слышать - Маковей. Это название пошло в память о Маккавеях, семи мучениках, которых упоминают в Ветхом Завете. Однако в народе этимологию праздника переосмыслили и связали с маком, который как раз созревает к середине августа. "Апостроф" рассказывает, как праздновать Первый (Медовый) Спас и что принято в этот день освящать в храмах.

Традиции праздника

В день Медового Спаса начинается Успенский пост, который стоит в календаре христианских праздников перед праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери. Он продлится до 28 августа. Начиная с этого дня, важно придерживаться запретов в пище. Нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца, рыбу, а в некоторые дни запрещается горячая вареная пища и растительное масло.

В этот день в церквях проходит служба, на которой все желающие могут освятить мед, мак, воду и букеты из полевых цветов, которые в народе называют "маковейчики". Говорят, что такие букеты оберегают всю семью от бед и болезней на протяжении всего года. В оберег должен входить аконит, чабрец, бархатцы и обязательно - мак. Также в него можно добавить лекарственные травы.

А освященные в церкви головки мака принято использовать для охраны скота, двора от нечистой силы, а также класть под подушку маленьким детям, которые плохо спят.

Водой, которую принесли из храма, рекомендуют окропить углы дома, чтобы очиститься от сглаза и излечиться от хвори.

В этот день принято угощать всех желающих медом и блюдами с маком. На Маковей готовят булочки с маком, пироги и всевозможные рулеты. Также на столе обязательно должен быть мед. Такая традиция обещает достаток и богатый урожай меда в следующем году.

Приметы праздника

- Если в этот день идет дождь - будет мало пожаров.

- На Маковея лето заканчивается, осень начинается.

- В день Медового Спаса наши предки устраивали "вдовьи и сиротские помочи", то есть приносили нуждающимся еду и оказывали помощь по хозяйству, чтобы привлечь себе счастье.

- После Медового Спаса уже не купаются в водоемах, чтобы не заболеть. Вода становится холодной, цветет и имеет затхлый запах.

- С этого дня лошадей в реке не купают.

- На Маковея собирают мак.

- Тем, кто опасается ведьм, в этот день нужно собрать семена дикого мака и обсыпать ими дом. Так ни одна нечистая сила не проникнет.

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