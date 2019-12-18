День святого Николая 2019: как праздновать, традиции и приметы

Православные и греко-католики ежегодно 19 декабря отмечают один из самых любимых и долгожданных зимних праздников - День святого Николая. В 2019 году он выпадает на четверг. В этот день взрослые почитают Николая Чудотворца, а дети находят под подушкой долгожданные подарки.

Кто такой Николай - человек из сказки или настоящий святой?

Николай - не вымышленный персонаж, а вполне реальная фигура. Он прославился своей любовью к детям и помощью бедным. Родился святой Николай в 270 году нашей эры в городе Патары на полуострове Ликия (территория современной Турции).

Его родители были богатыми христианами, но долгое время не могли иметь детей. Они в молитвах обещали Богу, что если у них родится ребенок, то он посвятит свою жизнь служению Господу. Так и случилось, Николай действительно стал священником, а позже и епископом.

Когда его родители умерли, он получил большое наследство. Но Николай не стал жить в роскоши, а использовал все богатство для помощи нуждающимся. О его деяниях за века сложено немало легенд. Так, по одной из них, Николай решил помочь бедному отцу троих дочерей, у которого не было денег, чтобы выдать их замуж. Он стал тайно приносить в их дом золотые монеты. Именно эту легенду считают началом традиции оставлять детям подарки под подушкой.

Традиции праздника



Главная традиция празднования Дня святого Николая - это, конечно же, подарки. Накануне детвора пишет письма святому, в которых рассказывает о хороших поступках в течение года, а также просит о подарках. А в ночь с 18 на 19 декабря Николай Чудотворец подкладывает послушным детям долгожданные презенты под подушку.

Кроме того в этот день принято ходить в церковь, а после всей семьей собираться за праздничным столом. Но стоит помнить, что угощения должны быть только те, которые допускает Рождественский пост.

Еще одна радостная традиция праздника – масштабные гуляния по городам с концертами, ярмарками и уличной едой. Также в этот день принято устраивать благотворительные мероприятия, где дарить подарки детям-сиротам и малоимущими людям.

Издавна 19 декабря являлось важным днем и для девушек, которые собирались замуж. Поскольку сватовства традиционно происходили перед Рождеством, то невесты заранее начинали готовить одежду, в которых будут встречать жениха и его родителей, а также наводить порядки в доме.

Приметы в День святого Николая

- Если на Николая зимнего ясно, то и на Николая летнего в мае будет сухо и тепло.

- Если в этот день выпало большое количество снега, то весной будет много травы.

- Если на святого Николая появится иней - будет хороший урожай овса.

- Если 19 декабря поставить перед иконой Николая Чудотворца 40 свечей и молиться, пока они не догорят, то просьба, с которой обращаешься, обязательно исполнится.

- Если до Дня святого Николая не раздать долги, то весь будущий год семья будет бедствовать.

- Если же хозяин дома первым не обойдет свой двор, то в будущем может случиться беда. Поэтому на Николая мужчины старались встать пораньше и обойти свое имение.