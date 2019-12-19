Лучшие поздравления с Днем святого Николая: открытки, стихи, проза и видео

День святого Николая - один из самых любимых зимних праздников, который с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Православные и греко-католики ежегодно отмечают этот день 19 декабря. В 2019 году эта дата выпадает на четверг.



В этот праздничный день чудес сложилась традиция подкладывать детям под подушку подарки, а у взрослых принято отправлять теплые поздравления с пожеланиями добра, мира и достатка. "Апостроф" собрал лучшие открытки, поздравления в стихах, смс и прозе, которые непременно порадуют близких и друзей.

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Поздравления с Днем святого Николая в стихах



Чудотворец Николай к нам пришел сегодня,

Столько радостных надежд дарит он народу,

Я поздравить вас хочу с праздником великим,

Пожелать от всей души радостных событий.

В вашем доме чудеса пусть всегда случаются,

Что задумано когда – мигом получается,

А еще желаю вам крепкого здоровья,

Полной чашей будет дом и согрет любовью.

***

Пусть День святого Николая

Теплом и счастьем озарит,

Чтоб жили вы, забот не зная,

Пусть Николай благоволит.

Чтоб дни отмечены удачей

И чистой радостью всегда,

Чтобы решались все задачи,

Чтоб не грустили никогда!

***

Зимний добрый Николай, как мы тебе рады,

Когда ты заходишь в дом – это, как награда,

Малышам подарки всем даришь, непременно,

Пред иконою твоей преклоним колени.

И с молитвой свечку ставим все на подоконник,

Стоит только попросить – Николай исполнит,

Весь народ и стар, и млад славит Николая,

Чудеса творит для нас, душу согревает.

***

Не всякий Николай - святой,

Об этом знаю я не понаслышке.

Но этот Николай - другой,

Его чтят даже маленькие мышки.

Он - эталон терпения и силы,

Он - это друг любого, кто хранит

Устои православия и веры.

Он мягок, но и тверд он - как гранит.

***

Поздравляю с Днем святого Николая.

Пусть везет тебе повсюду и всегда!

Я друзей хороших на пути желаю!

И желаю – победит пусть доброта.

***

В этот праздничный День Николая святого

Я желаю любви и счастья земного.

О грусти своей и проблемах забыть,

Друзьям улыбнутся и весело жить!

Желаю, чтоб новые высоты покоряя,

Ты под защитой был святого Николая!

Поздравления с Днем святого Николая в прозе



Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдаются надежды! Радости, любви, счастья и долгожданных сластей под подушкой!

***

Пусть этот замечательный светлый праздник принесет в каждый дом тепло семейного очага, любовь, радость общения с близкими, благополучие и стабильность. Желаем Вам как можно больше радостных событий, пусть в Ваших сердцах всегда живут вера и надежда.

***

С Днем святого Николая. Пусть сегодня твое сердечко оставит все обиды и горечи жизни в прошлом, пусть в душе зажжется огонек радости и веры в чудеса. Желаю, чтобы сладости были не только под твоей подушкой, но и в твоем настроении, в твоих мечтах и во всей твоей жизни.

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Святой Николай Чудотворец прославился своею добротой и готовностью помочь каждому нуждающемуся. Пусть же и тебя он не обойдет своей добротой и помощью. Да сопутствует же он тебе сегодня и весь следующий год, не оставляя без помощи!

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В День святого Николая желаю светлой радости души и доброй надежды сердца, уютных семейных вечеров и тёплых встреч с друзьями, приятных подарков и красочных эмоций, счастливых мгновений и благодати в доме.

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От всего сердца поздравляю вас с Днем святого Николая! Пусть этот праздник вселит в вас любовь и вдохновит на благие дела и милосердие, пусть подарит веру в исполнение самых заветных желаний!

Открытки ко Дню святого Николая



Видео-поздравления с Днем святого Николая

