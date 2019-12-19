Лучшие поздравления с Днем святого Николая: открытки, стихи, проза и видео

День святого Николая - один из самых любимых зимних праздников, который с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Православные и греко-католики ежегодно отмечают этот день 19 декабря. В 2019 году эта дата выпадает на четверг.
В этот праздничный день чудес сложилась традиция подкладывать детям под подушку подарки, а у взрослых принято отправлять теплые поздравления с пожеланиями добра, мира и достатка. "Апостроф" собрал лучшие открытки, поздравления в стихах, смс и прозе, которые непременно порадуют близких и друзей.
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Поздравления с Днем святого Николая в стихах
Чудотворец Николай к нам пришел сегодня,
Столько радостных надежд дарит он народу,
Я поздравить вас хочу с праздником великим,
Пожелать от всей души радостных событий.
В вашем доме чудеса пусть всегда случаются,
Что задумано когда – мигом получается,
А еще желаю вам крепкого здоровья,
Полной чашей будет дом и согрет любовью.
***
Пусть День святого Николая
Теплом и счастьем озарит,
Чтоб жили вы, забот не зная,
Пусть Николай благоволит.
Чтоб дни отмечены удачей
И чистой радостью всегда,
Чтобы решались все задачи,
Чтоб не грустили никогда!
***
Зимний добрый Николай, как мы тебе рады,
Когда ты заходишь в дом – это, как награда,
Малышам подарки всем даришь, непременно,
Пред иконою твоей преклоним колени.
И с молитвой свечку ставим все на подоконник,
Стоит только попросить – Николай исполнит,
Весь народ и стар, и млад славит Николая,
Чудеса творит для нас, душу согревает.
***
Не всякий Николай - святой,
Об этом знаю я не понаслышке.
Но этот Николай - другой,
Его чтят даже маленькие мышки.
Он - эталон терпения и силы,
Он - это друг любого, кто хранит
Устои православия и веры.
Он мягок, но и тверд он - как гранит.
***
Поздравляю с Днем святого Николая.
Пусть везет тебе повсюду и всегда!
Я друзей хороших на пути желаю!
И желаю – победит пусть доброта.
***
В этот праздничный День Николая святого
Я желаю любви и счастья земного.
О грусти своей и проблемах забыть,
Друзьям улыбнутся и весело жить!
Желаю, чтоб новые высоты покоряя,
Ты под защитой был святого Николая!
Поздравления с Днем святого Николая в прозе
Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю солнечного настроения, прекрасного самочувствия, много звонкого и радостного смеха. Пусть исполнятся все желания и оправдаются надежды! Радости, любви, счастья и долгожданных сластей под подушкой!
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Пусть этот замечательный светлый праздник принесет в каждый дом тепло семейного очага, любовь, радость общения с близкими, благополучие и стабильность. Желаем Вам как можно больше радостных событий, пусть в Ваших сердцах всегда живут вера и надежда.
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С Днем святого Николая. Пусть сегодня твое сердечко оставит все обиды и горечи жизни в прошлом, пусть в душе зажжется огонек радости и веры в чудеса. Желаю, чтобы сладости были не только под твоей подушкой, но и в твоем настроении, в твоих мечтах и во всей твоей жизни.
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Святой Николай Чудотворец прославился своею добротой и готовностью помочь каждому нуждающемуся. Пусть же и тебя он не обойдет своей добротой и помощью. Да сопутствует же он тебе сегодня и весь следующий год, не оставляя без помощи!
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В День святого Николая желаю светлой радости души и доброй надежды сердца, уютных семейных вечеров и тёплых встреч с друзьями, приятных подарков и красочных эмоций, счастливых мгновений и благодати в доме.
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От всего сердца поздравляю вас с Днем святого Николая! Пусть этот праздник вселит в вас любовь и вдохновит на благие дела и милосердие, пусть подарит веру в исполнение самых заветных желаний!
Открытки ко Дню святого Николая
Видео-поздравления с Днем святого Николая