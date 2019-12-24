Католическое Рождество 2019: как праздновать и что нельзя делать

25 декабря католики со всего мира отмечают Рождество. Этот день является одним из наиболее почитаемых в году в более чем 145-ти странах мира, в том числе и в Украине. Католическое Рождество в 2019 году выпадает на среду, а это значит, что украинцы получат дополнительный выходной посреди недели.

Первое упоминание о Рождестве относится в первой половине IV века. Согласно библейским писаниям, восход первой вечерней звезды в ночь на 25 декабря знаменует собой рождение святого младенца Иисуса Христа - Сына Божьего.

По преданию, он появился на свет в пещере, где от непогоды пастухи укрывали скот. Ангелы возвестили пастухам, что на свет пришел Спаситель, и те отправились в пещеру поклониться новорожденному. А волхвы, направляемые светом яркой звезды, принесли Христу свои дары.

Считается, что именно эта историческая сцена символизирует католическое Рождество. Ее представляют в храмах и церквях из деревянных, металлических или керамических фигур.

Традиции на Рождество

Рождество считается одним из значимых праздников в католическом мире, подготовка к которому начинается заранее. За четыре недели до этого дня начинается период, когда верующие исповедуются и причащаются, а также готовятся к празднику - Адвент

Готовясь к Рождеству католики украшают свое жилище фигурками Христа, его матери Девы Марии, волхвами, свечами, мерцающими гирляндами и нарядными елками. По дому развешивают омелу, а также расставляют солому, которая олицетворяет ясли родившегося Иисуса.

Главным символом католического Рождества является адвент-венок из еловых ветвей, который размещают на входных дверях или на обеденном столе.

Еще одна известная традиция праздника - рождественский адвент-календарь для детей. Он разделен на квадраты по числу дней Адвента, где за каждой датой спрятано лакомство.

В преддверии Рождества, 24 декабря, католики соблюдают особо строгий пост. Этот вечер принято называть Сочельником. В этот день вся семья собирается за ужином с постными блюдами. Как только на небе появляется первая звезда, пост заканчивается.

Католики отмечают Рождество трижды: на ночном богослужении, на заре и дневной службе.

Утром 25 декабря принято дарить подарки, спрятанные в носках у камина или под украшенной елкой. А также собираться всей семьей за обедом и ужином. Во время трапезы принято оставлять за праздничным столом одно свободное место – это означает готовность принять любого одинокого странника, которым был когда-то сам Христос.

Приметы на католическое Рождество

- Если перед Рождеством будет метель, то листва на деревьях весной появится рано.

- Если 25 декабря будет тепло, то весна будет холодная.

- Сильные холода на праздник – к богатому урожаю.

- Если на Рождество выпадет снег – год будет удачным.

Что нельзя делать на католическое Рождество

- На Рождество запрещается любая работа по дому, нельзя также шить и вязать. Считается, что рукоделие в церковные праздники грозит внезапной слепотой или глухотой.

- Нельзя ходить на охоту. В старину верили, что такой охотник замерзнет насмерть или станет жертвой того, на кого охотится.

- Не рекомендуется экономить на празднике. Чем больше будет потрачено денег на стол, тем богаче будет следующий год.

- Нельзя садиться за стол в ношенной одежде. Если хотите, чтобы в будущем году преследовала удача - выбирайте все новое или свежее.

- Не рекомендуется надевать на празднование одежду черного цвета, иначе не миновать беды.

- Нельзя спорить, ругаться и сквернословить, особенно членам семьи. Считается, что если на Рождество возникнет ссора, то следующий год пройдет в склоках.