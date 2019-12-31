Лучшие поздравления с Новым годом 2020: открытки, стихи, проза и видео

Новый год стремительно приближается, а значит - самое время выбирать новогодние поздравления родным, друзьям и коллегам. Они могут быть легкими и шуточными, а могут нести в себе глубокий смысл. В любом случае, поздравления должны идти от самого сердца, дарить радость и положительные эмоции.

Как известно, 2020 - год Крысы, поэтому не забывайте в своих строках упоминать этого забавного грызуна. Чтобы сэкономить ваше время "Апостроф" собрал самые искренние и душевные поздравления, которые можно отправить в смс, написать на открытке или произнести за праздничным столом.

Поздравления с Новым годом 2020 в стихах

Пусть 2020 будет годом счастья,

Годом искренних улыбок, нежности и страсти,

Увлекательных открытий, впечатлений ярких,

Годом смеха, позитива и объятий жарких.

Пусть 2020, хоть и високосный,

Будет год, в хорошем смысле, даже судьбоносный,

Пусть решит он все задачи, все мечты исполнит,

Светлой верой и надеждой душу пусть наполнит.

Пусть 2020 будет годом мира,

Благоденствия, достатка, праздника и пира,

Закружит пусть бесконечным счастья хороводом,

Поздравляю вас всем сердцем с добрым Новым годом!

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***

Поздравляю с Новым годом

И желаю я удачи,

Крыса пусть поможет вам

В жизни все решить задачи.

Прогрызет пускай плутовка

Путь к заветной цели вашей,

С помощью ее пусть станет

Дом уютный полной чашей.

***

Идет Крыса Белая,

Во весь рот смеется.

От всей души желает:

Пусть все вам удается!

Чтоб забыли про беду

В новом радостном году!

***

Пусть здоровья Новый год прибавит,

Добро и счастье принесет!

Все хорошее оставит – а плохое унесет!

***

2020 год стучится в двери,

Поздравляем! Всем добра!

В лучшее всегда мы верим,

Поднимать бокал пора!

Чтоб прогнал он все ненастья,

Защитил от ссор и зла,

Чтобы было в жизни счастье,

И к успехам шли дела!

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Поздравления с Новым годом 2020 в прозе



Поздравляю с Новым 2020 годом! Желаю, чтобы твоя жизнь была такой же яркой и насыщенной, как новогодняя ночь.

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Примите искренние поздравления с наступающим праздником! Я желаю, чтобы Новый 2020 год принес вам только хорошее, чтобы сбылись все заветные желания, а сокровенные мечты осуществились! Пусть удача сопутствует во всех делах и начинаниях!

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С Новым годом! Желаю крепкого здоровья, огромного счастья, безграничной любви и искренних преданных друзей рядом! Пусть все, о чем вы мечтаете, сбудется, а жизнь наполнится только хорошим!

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Новый год - время открытий. Всегда будьте первыми! Пусть все самые смелые идеи и начинания воплотятся в жизнь. Мечтайте, дерзайте, творите: если верить в себя и людей, которые рядом, можно покорить самые высокие вершины. Главное - поставить верную цель.

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Каждый Новый год – это обновление и шанс сделать все лучше чем раньше. Пусть все планы, все желания и все мечты осуществятся в 2020-м году! Желаю упорства, веры в себя и силы сделать все, что задумано!

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Пусть год будет таким же ярким, как гирлянда на праздничной елке! А желание, загаданное в новогоднюю ночь, обязательно исполнится!

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Пусть Новый 2020 год станет лучше, чем предыдущий. И рядом всегда будут искренние, надежные друзья, а в личной жизни - любящий и преданный человек.

Открытки к Новому году 2020

Видеопоздравления с Новым годом 2020