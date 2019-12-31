Лучшие поздравления с Новым годом 2020: открытки, стихи, проза и видео

Новый год стремительно приближается, а значит - самое время выбирать новогодние поздравления родным, друзьям и коллегам. Они могут быть легкими и шуточными, а могут нести в себе глубокий смысл. В любом случае, поздравления должны идти от самого сердца, дарить радость и положительные эмоции.
Как известно, 2020 - год Крысы, поэтому не забывайте в своих строках упоминать этого забавного грызуна. Чтобы сэкономить ваше время "Апостроф" собрал самые искренние и душевные поздравления, которые можно отправить в смс, написать на открытке или произнести за праздничным столом.
Поздравления с Новым годом 2020 в стихах
Пусть 2020 будет годом счастья,
Годом искренних улыбок, нежности и страсти,
Увлекательных открытий, впечатлений ярких,
Годом смеха, позитива и объятий жарких.
Пусть 2020, хоть и високосный,
Будет год, в хорошем смысле, даже судьбоносный,
Пусть решит он все задачи, все мечты исполнит,
Светлой верой и надеждой душу пусть наполнит.
Пусть 2020 будет годом мира,
Благоденствия, достатка, праздника и пира,
Закружит пусть бесконечным счастья хороводом,
Поздравляю вас всем сердцем с добрым Новым годом!
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Поздравляю с Новым годом
И желаю я удачи,
Крыса пусть поможет вам
В жизни все решить задачи.
Прогрызет пускай плутовка
Путь к заветной цели вашей,
С помощью ее пусть станет
Дом уютный полной чашей.
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Идет Крыса Белая,
Во весь рот смеется.
От всей души желает:
Пусть все вам удается!
Чтоб забыли про беду
В новом радостном году!
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Пусть здоровья Новый год прибавит,
Добро и счастье принесет!
Все хорошее оставит – а плохое унесет!
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2020 год стучится в двери,
Поздравляем! Всем добра!
В лучшее всегда мы верим,
Поднимать бокал пора!
Чтоб прогнал он все ненастья,
Защитил от ссор и зла,
Чтобы было в жизни счастье,
И к успехам шли дела!
Поздравления с Новым годом 2020 в прозе
Поздравляю с Новым 2020 годом! Желаю, чтобы твоя жизнь была такой же яркой и насыщенной, как новогодняя ночь.
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Примите искренние поздравления с наступающим праздником! Я желаю, чтобы Новый 2020 год принес вам только хорошее, чтобы сбылись все заветные желания, а сокровенные мечты осуществились! Пусть удача сопутствует во всех делах и начинаниях!
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С Новым годом! Желаю крепкого здоровья, огромного счастья, безграничной любви и искренних преданных друзей рядом! Пусть все, о чем вы мечтаете, сбудется, а жизнь наполнится только хорошим!
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Новый год - время открытий. Всегда будьте первыми! Пусть все самые смелые идеи и начинания воплотятся в жизнь. Мечтайте, дерзайте, творите: если верить в себя и людей, которые рядом, можно покорить самые высокие вершины. Главное - поставить верную цель.
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Каждый Новый год – это обновление и шанс сделать все лучше чем раньше. Пусть все планы, все желания и все мечты осуществятся в 2020-м году! Желаю упорства, веры в себя и силы сделать все, что задумано!
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Пусть год будет таким же ярким, как гирлянда на праздничной елке! А желание, загаданное в новогоднюю ночь, обязательно исполнится!
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Пусть Новый 2020 год станет лучше, чем предыдущий. И рядом всегда будут искренние, надежные друзья, а в личной жизни - любящий и преданный человек.
Открытки к Новому году 2020
Видеопоздравления с Новым годом 2020