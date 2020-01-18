RU  UA  EN

суббота, 18 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 января

19:43
Под Киевом нашли мертвым подростка: все подробности, фото и видео
19:39
Много пострадавших бойцов: стало известно о свежих провокациях боевиков на Донбассе
19:14
На месте скорая и полиция: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими, видео
19:00
Что такое гель-лак и что стоит знать перед походом на маникюр - 5 полезных фактов
18:49
С добрыми мыслями и без алкоголя: главные правила купания на Крещение
18:36
ФСБ на рекордный срок запретила въезд в Крым журналисту из Украины: в чем его обвиняют, фото
18:02
Не узнать: украинский телеведущий покрасил волосы в белый цвет, проиграв спор невесте
17:53
Вблизи аэропорта "Борисполь" ограничат движение: названы причина и дата
17:41
ЧП с туристами в Карпатах: появилось видео спасения ребенка
17:34
Эксперты назвали главную причину густого смога над Киевом
16:58
Первый отдых втроем: Джамала показала умилительные кадры с мужем и сыном в Египте
16:52
Дважды потерпел от грабителей: СМИ рассказали про злоключения одесского прокурора
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

С добрыми мыслями и без алкоголя: главные правила купания на Крещение

суббота, 18 января 2020, 18:49
переглянути новину українською
Фото:

19 января украинцы празднуют великий церковный праздник - Крещение Господне, или Богоявление. В этот день православные верующие вспоминают важнейшее событие, а именно - обряд крещения, совершенный Иисусом Христом в реке Иордан.

Этот праздник окутан множеством обрядов и традиций, которые принято соблюдать. Одной из главной традиций Крещения Господня считается купание в ледяной проруби (правда, в этот раз по велению погоды будет без проруби). "Апостроф" расскажет, как правильно погружаться в крещенскую воду без вреда для здоровья.

Главные правила купания на Крещение 2020

Перед погружением в ледяную воду нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Людям с диабетом, гипертонией, проблемами почек, с сердечно-сосудистыми заболеваниями о нырянии в прорубь лучше забыть. Нельзя соблюдать эту традицию и детям до 6-ти лет, поскольку их иммунитет еще очень ослаблен. Последствия такого купания - самые серьезные: ребенок может подхватить воспаление легких, менингит и другие серьезные заболевания. Беременные женщины и кормящие мамы вопрос погружения в прорубь должны решать с наблюдающим их специалистом.

За несколько дней до Крещения лучше начать готовить организм к морозной воде. Начать можно с выхода на балкон в одном белье, но не более одной минуты. Затем можно добавить обливания холодной водой или контрастный душ.

За два часа до погружения нужно плотно поесть, а вот воду пить перед нырянием не рекомендуется.

До купания нельзя употреблять алкогольные напитки. Спиртное просто расширяет сосуды и дает ложное ощущение тепла. Человек, находящийся в проруби под действием алкоголя, не сильно чувствует холод и может пробыть в воде намного больше, чем положено. А это чревато сильным обморожением.

Пребывать в морозной воде можно не более 10 секунд - этого времени хватит, чтобы окунуться три раза, как положено по традиции.

Нырять в прорубь нужно уже очищенным и с добрыми мыслями, поэтому перед Крещением рекомендуется исповедаться и причаститься. Окунаясь в крещенскую воду, необходимо трижды перекреститься со словами: "Во имя отца, сына и святого Духа".

После погружения нужно хорошо протереть себя полотенцем. Делать это нужно очень аккуратно, без похлопывающих движений, поскольку это может привести к разрыву мелких капилляров. Затем следует быстро одеться, поэтому вещи нужно подготовить без застежек и молний. Для более быстрого согревания можно выпить горячий чай.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Щедрый вечер 2020: традиции празднования Маланки и что нельзя делать в этот день

Лучшие поздравления с Рождеством: открытки, стихи, проза и видео

Как отмечать Святой вечер: традиции, обычаи и запреты

Как праздновать Рождество Христово 2020: традиции и запреты на праздник

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: