С добрыми мыслями и без алкоголя: главные правила купания на Крещение

19 января украинцы празднуют великий церковный праздник - Крещение Господне, или Богоявление. В этот день православные верующие вспоминают важнейшее событие, а именно - обряд крещения, совершенный Иисусом Христом в реке Иордан.

Этот праздник окутан множеством обрядов и традиций, которые принято соблюдать. Одной из главной традиций Крещения Господня считается купание в ледяной проруби (правда, в этот раз по велению погоды будет без проруби). "Апостроф" расскажет, как правильно погружаться в крещенскую воду без вреда для здоровья.

Главные правила купания на Крещение 2020

Перед погружением в ледяную воду нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Людям с диабетом, гипертонией, проблемами почек, с сердечно-сосудистыми заболеваниями о нырянии в прорубь лучше забыть. Нельзя соблюдать эту традицию и детям до 6-ти лет, поскольку их иммунитет еще очень ослаблен. Последствия такого купания - самые серьезные: ребенок может подхватить воспаление легких, менингит и другие серьезные заболевания. Беременные женщины и кормящие мамы вопрос погружения в прорубь должны решать с наблюдающим их специалистом.

За несколько дней до Крещения лучше начать готовить организм к морозной воде. Начать можно с выхода на балкон в одном белье, но не более одной минуты. Затем можно добавить обливания холодной водой или контрастный душ.

За два часа до погружения нужно плотно поесть, а вот воду пить перед нырянием не рекомендуется.

До купания нельзя употреблять алкогольные напитки. Спиртное просто расширяет сосуды и дает ложное ощущение тепла. Человек, находящийся в проруби под действием алкоголя, не сильно чувствует холод и может пробыть в воде намного больше, чем положено. А это чревато сильным обморожением.

Пребывать в морозной воде можно не более 10 секунд - этого времени хватит, чтобы окунуться три раза, как положено по традиции.

Нырять в прорубь нужно уже очищенным и с добрыми мыслями, поэтому перед Крещением рекомендуется исповедаться и причаститься. Окунаясь в крещенскую воду, необходимо трижды перекреститься со словами: "Во имя отца, сына и святого Духа".

После погружения нужно хорошо протереть себя полотенцем. Делать это нужно очень аккуратно, без похлопывающих движений, поскольку это может привести к разрыву мелких капилляров. Затем следует быстро одеться, поэтому вещи нужно подготовить без застежек и молний. Для более быстрого согревания можно выпить горячий чай.