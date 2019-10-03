Кому власть? Что за закон о столице принимает Рада и когда будут выборы в Киеве

Верховная Рада 3 октября приняла в первом чтении проект закон "О столице". Одним из инициаторов изменений выступил нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко, который, вполне возможно, может стать главным конкурентом Виталия Кличко за кресло главы Киева.

В законе есть множество новшеств, среди которых одно из самых важных – разделение должностей мэра и главы КГГА. На этом, как известно, настаивают в Офисе президента. Очень активно этого требует глава ОПУ Андрей Богдан. Интересно, что из проекта закона исчезла дата досрочных выборов в Киеве, которые хотели назначить на 8 декабря.

"Апостроф" рассказывает, как именно изменится структура власти в Киеве после принятия законопроекта во втором чтении.

Что с выборами в столице

Несколько собеседников в партии "Слуга народа" сообщили "Апострофу", что практически принято решение о том, что выборов в Киеве 8 декабря не будет. Этим обусловлено то, что конкретной даты выборов в принятом законопроекте 2143-3 нет (в отличие от первоначального документа 2143).

Собеседники "Апострофа" говорят о том, что более вероятно проведение выборов весной, хотя не отвергают, что выборы могут провести и осенью 2020 года, как и положено по закону.

Одна из причин такой неторопливости в вопросе проведения выборов - отсутствие рейтингового кандидата у "Слуги народа", который мог бы победить Кличко на мэрских выборах.

Один из главных претендентов - Ткаченко с этой задачей не справится.

"Мы также опасаемся Притулу, который, если пойдет, точно может "сделать" и нас, и Кличко, потому этот вопрос было принято решение заморозить", - сказал источник.

Хотя собеседники не исключают, что Ткаченко могут назначить либо главой КГГА, либо на другую должность в исполнительной власти. "С ним были определенные договоренности, теперь нам надо решать, как разрулить этот вопрос", - отметил собеседник из "Слуги народа".

Также в партии хотят провести расширенную децентрализацию, о чем раньше писал "Апостроф", и назначать префектов в области. Это также внесло свои коррективы в выборы в столице. Такие изменения в партии как раз и хотят успеть провести до местных выборов.

Разделяй и властвуй

Главное новшество проекта закона – разделение должностей главы города и главы Киевской горгосадминистрации, а также создание исполнительного органа Киевсовета – Магистрата Киева. Возглавлять и горсовет, и Магистрат будет избранный мэр. Магистрат, среди прочего, будет отвечать и за земельные вопросы, которые давно стали проблемой для Киева.

В свою очередь глава КГГА получит надзорные функции. Он будет отвечать за соответствие законам и Конституции Украины решений, принятых Киевсоветом. В случае каких-либо нарушений – глава КГГА сможет через суд заблокировать любое решение горсовета.

Сокращай и властвуй

Еще одна немаловажная новация закон "О столице" – возвращение райсоветов, а также сокращение числа депутатов Киевского горсовета.

Депутатов в горсовете теперь будет 80. При этом из труженников на общественных началах они превратятся в политиков, которые будут получать зарплату. Впрочем, не без подводных камней: теперь придется заполнять е-декларации.

Выборы в Киевсовет будут проходить по открытым партийным спискам. Для прохождения партиям нужно будет набрать минимум 5%.

Столица будет разделена на 10 районов, в которых будет избираться глава района, 20 депутатов райсовета, исполком и глава исполкома, которого будут назначать через конкурс. Депутатов в райсоветы будут выбирать по мажоритарной системе.

Это не стратегия VS Это Европа

Действующий мэр Киева Виталий Кличко, который может стать главной жертвой нового закона, считает его противоречащим интересам киевлян.

"Если депутаты примут этот нелепый закон, они будут действовать не в интересах Киева и киевлян. А Киев станет первой жертвой централизации власти в государстве", - заявил он.

Он также опасается, что деньги на зарплаты новых депутатов достанут из карманов киевлян.

Также ему не нравится, что глава КГГА, который будет назначаться, сможет останавливать решения Киевсовета. Кличко считает, что таким образом КГГА превращают в прокуратуру.

"Это — не стратегический закон, который нужно принять, чтобы он работал в течение десятилетий. Этот законопроект направлен только на решение одного вопроса – прикрытия неконституционной смены власти в Киеве", - заявил Кличко.

В свою очередь сам Ткаченко считает такой проект закона крайне важным для столицы. Он отмечает, что сейчас между центральной и столичной властью существует "круговая порука", которая позволяет творить то, что нужно, решая свои дела в Киеве.

Новый же закон, по его мнению, вернет Киеву "нормальные европейские правила самоуправления". Ткаченко отмечает, что, несмотря на заявления Кличко, именно этот закон вернет власть в столице непосредственно киевлянам.