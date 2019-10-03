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Рада приняла закон о столице: какие изменения ждут Киев

четверг, 03 октября 2019, 13:34
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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о разделении полномочий и должности киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

Согласно с законопроектом №2143-3 о внесении изменений в закон Украины "о столице - городе герое Киеве", будут введены районные государственные администрации в Киеве. За этот закон проголосовали в первом чтении 244 народных депутата.

Авторы законопроекта, а в частности народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко, предлагает создать новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины.

Согласно законопроекту, Киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевгорсовета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

Авторы законопроекта также предлагают восстановить районные советы в Киеве, как представительские органы жителей районов города.

Законопроект также предлагает комплексно урегулировать вопрос правового статуса города Киева и особенностей местного самоуправления, в том числе специальный статус Киева; реализация столичных функций; административно-территориальное устройство города Киева; взаимодействие территориальной общины города Киева и территориальных общин населенных пунктов Киевской области; местное самоуправление в Киеве; статус Киевского городского головы и его заместителя по финансовым вопросам, заместителя Киевского городского головы - управляющего делами Киевского городского магистрата и заместителя Киевского городского председателя - главного архитектора города Киева; порядок обеспечения главой Киевской городской государственной администрации соблюдения в Киеве Конституции и законов Украины; стратегическое планирование в Киеве.

Как сообщал "Апостроф", в партии "Слуга народа" планируют назначить досрочные местные выборы в Киеве, поставив на голосование в Верховной Раде соответствующий законопроект.

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