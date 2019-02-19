Лион - Барселона Онлайн-трансляция матча

19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский "Лион" на своем поле сыграет с испанской "Барселоной". Матч пройдет в Лионе на стадионе "Стад де Люмьер".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Лион" - "Барселона".

Начало встречи в 22:00.

Эту встречу из-за травм пропустят защитники "Лиона" Жереми Морель и Рафаэл. У "Барселоны" по той же причине не смогут выйти на поле вратарь Яспер Силлессен, а также полузащитники Рафинья Алькантара и Артур Рамос.

Главный арбитр - Джюнейт Чакыр (Турция).

ЛИОН - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Ранее "Лион" и "Барселона" шесть раз встречались между собой в матчах еврокубковых турниров. Четыре победы одержала "Барселона" и дважды была зафиксирована ничья.