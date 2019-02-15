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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
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15 февраля

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Лион - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

пятница, 15 февраля 2019, 18:42

19 февраля во Франции пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Лионом" и "Барселоной".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Лион" - "Барселона".

Букмекеры считают каталонцев фаворитами выездного матча. На победу "Барселоны" дается коэффициент 1,70, тогда как на ничью - 4,00, а на успех хозяев поля - 4,75.

"Барселона" также является безоговорочным фаворитом на выход в следующий этап турнира. На проход каталонцев можно сделать ставку с коэффициентом 1,11, а на французский клуб - 6,00.

Напомним, "Лион" вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе F, опередив донецкий "Шахтер". "Барселона" уверенно заняла первое место в группе В.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Барселона" продлила контракт с главным тренером.

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