Айнтрахт - Шахтер Онлайн-трансляция матча

21 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы немецкий "Айнтрахт" сыграет с украинским "Шахтером". Встреча пройдет во Франкфурте на стадионе "Коммерцбанк-Арена". В первой встрече команды сыграли вничью со счетом 2:2.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Айнтрахт" - "Шахтер".

Начало матча в 19:55.

АЙНТРАХТ - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Обслуживать матч будет испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом, которому будут помогать Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар.

Напомним, что "Айнтрахт" вышел в плей-офф Лиги Европы заняв первое место в группе Н, выиграв шесть матчей из шести. Что касается "Шахтера", то "горняки" перешли в Лигу Европы из Лиги чемпионов, в которой занял третье место в группе.