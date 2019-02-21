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Динамо - Олимпиакос Онлайн-трансляция матча

Динамо принимает Олимпиакос в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы

четверг, 21 февраля 2019, 00:10
Динамо принимает Олимпиакос в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы Фото: ФК Динамо Киев

21 февраля киевское "Динамо" проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса". Команды сыграют на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Олимпиакос".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

ДИНАМО - ОЛИМПИАКОС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, неделю назад в Греции команды сыграли вничью - 2:2. "Динамо" дважды по ходу матча проигрывало, однако сумело добиться положительного как для выездного матча результата благодаря голам Виталия Буяльского и Беньямина Вербича.

Отметим, что ранее "Динамо" четыре раза принимало в Киеве греческие клубы. Киевляне добыли три победы при одной ничьей. В прошлом сезоне "Динамо" на этой же стадии Лиги Европы на "Олимпийском" сыграло вничью с АЕКом (0:0), чего оказалось достаточно для выхода в следующий этап (в Греции была ничья 1:1).

Главным арбитром матча "Динамо" - "Олимпиакос" назначен Иван Кружльяк из Словакии.

ДИНАМО - ОЛИМПИАКОС

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