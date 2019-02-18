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Где смотреть онлайн Динамо - Олимпиакос: расписание трансляций

понедельник, 18 февраля 2019, 16:40

21 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет с греческим "Олимпиакосом". Встреча состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский". В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Олимпиакос".

Начало матча в 22:00.

Транслировать противостояние украинского и греческого клубов в прямом эфире в Украине будет телеканал "Футбол 2". В России встречу покажет телеканал "Матч! Футбол 3".

Напомним, "Динамо" вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места в своей группе, а "Олимпиакос" - со второго, обыграв в заключительном туре "Милан".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Динамо" может выставить на трансфер полузащитника команды Дениса Гармаша.

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