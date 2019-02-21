РУС. | УКР.

четверг, 21 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Зенит - Фенербахче Онлайн-трансляция матча

Российский и турецкий клубы поборются за путевку в 1/8 финала Лиги Европы

четверг, 21 февраля 2019, 00:10
Российский и турецкий клубы поборются за путевку в 1/8 финала Лиги Европы

21 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между российским "Зенитом" и турецким "Фенербахче". Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". В первом матче "Фенербахче" обыграл "Зенит" со счетом 1:0.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Фенербахче".

Начало встречи в 19:55.

ЗЕНИТ - ФЕНЕРБАХЧЕ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Обслуживать матч будет английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером, которому будут ассистировать Стюарт Берт и Саймон Беннетт.

Напомним, что в групповом турнире Лиги Европы "Фенербахче" занял второе место в группе D, сыграв с загребским "Динамо" (0:0, 1:4), трнавским "Спартаком" (2:0, 0:1) и "Андерлехтом" (2:0, 2:2). "Зенит" первенствовал в группе С, в которой играл со "Славией" (1:0, 0:2), "Бордо" (2:1, 1:1) и "Копенгагеном" (1:0, 1:1).

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Динамо - Олимпиакос Онлайн-трансляция матча

ДИНАМО ОЛИМПИАКОС - Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

Айнтрахт - Шахтер Онлайн-трансляция матча

Айнтрахт Шахтер - Онлайн-трансляция ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Шальке - Манчестер Сити - 2:3 Хроника матча, видео голов

ШАЛЬКЕ МАНЧЕСТЕР СИТИ - Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов 20 февраля

Новости

21 февраля

02:29
В украинском супермаркете заметили хвостатую любительницу молока: опубликовано видео
01:34
В Украине депутата посадили на 10 лет за убийство
00:50
Лига чемпионов: все результаты первых матчей 1/8 финала
00:25
Атлетико - Ювентус: видео голов
00:21
В Киеве "устал" мост Патона: названы сроки ремонта
00:17
Шальке - Манчестер Сити: видео голов
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве
В Киев вернулась сказочная зима
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж
Как прошел съезд партии "Народный фронт": фоторепортаж
США накрыли аномальные смертельные морозы
Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: