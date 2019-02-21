Зенит - Фенербахче Онлайн-трансляция матча

21 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между российским "Зенитом" и турецким "Фенербахче". Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". В первом матче "Фенербахче" обыграл "Зенит" со счетом 1:0.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Фенербахче".

Начало встречи в 19:55.

ЗЕНИТ - ФЕНЕРБАХЧЕ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Обслуживать матч будет английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером, которому будут ассистировать Стюарт Берт и Саймон Беннетт.

Напомним, что в групповом турнире Лиги Европы "Фенербахче" занял второе место в группе D, сыграв с загребским "Динамо" (0:0, 1:4), трнавским "Спартаком" (2:0, 0:1) и "Андерлехтом" (2:0, 2:2). "Зенит" первенствовал в группе С, в которой играл со "Славией" (1:0, 0:2), "Бордо" (2:1, 1:1) и "Копенгагеном" (1:0, 1:1).