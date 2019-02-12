РУС. | УКР.

среда, 13 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

22:26
Цинизм и нахальство: журналистка жестко высказалась о походах адвоката Зайцевой по ТВ
21:56
Троллейбус в Киеве сломался под натиском пассажиров: опубликовано видео
21:32
В Киеве произошел серьезный пожар на "Левобережной": видео и первые подробности
21:25
Умер легендарный футболист киевского "Динамо"
21:25
Скандальное отстранение Супрун: в Кабмине пошли на "исключительные" меры
21:13
Аякс - Реал: стартовые составы
21:07
МАУ на заметку: в Британии приняли важное решение по названию Киева
21:00
Тоттенхэм Хотспур - Боруссия: стартовые составы
20:35
Убийца древнего Крыма: в сети назвали причину разрушения известного памятника
20:04
В Иране террористы атаковали автобус: десятки погибших, фото и видео
19:40
Нужно менять всю систему: Тимошенко рассказала о новой конституции
19:35
В России бьют тревогу из-за новых санкций от США: названа причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ракицкий не помог: российский топ-клуб проиграл в Лиге Европы

вторник, 12 февраля 2019, 22:30

Российский "Зенит" проиграл в первом матче плей-офф Лиги Европы турецкому "Фенербахче". Игра проходила в Стамбуле и завершилась победой турецкого коллектива со счетом 1:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Фенербахче" - "Зенит".

В составе российского клуба с первых минут на поле появился украинец Ярослав Ракицкий. Уже в дебюте встречи он получил желтую карточку, а в середине второго тайма у него была прекрасная возможность забить гол, но его удару не хватило точности.

Решающий мяч турки забили на 21-й минуте встречи усилиями Слимани. При этом еще до перерыва "Зенит" получил право на пенальти, но Мак не переиграл голкипера.

Фенербахче - Зенит 1:0

Гол: Слимани, 21

Фенербахче: Текин, Чифтпынар, Калдырым, Исла, Шкртел, Жаилсон, Мозес (Потук, 84), Вальбуэна (Нойштедтер, 90), Топал, Элмаз (Айю, 72), Слимани.

Зенит: Лунев, Иванович, Набиуллин (Смольников, 61), Анюков, Ракицкий, Мак (Маркизио, 85), Барриос, Краневиттер, Эрнани, Дриусси (Азмун, 74), Дзюба.

Предупреждения: Ракицкий, Исла, Чифтпынар, Анюков, Мак.

Ответная игра пройдет 21 февраля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что еще один украинский футболист может продолжить карьеру в России.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Боруссия - 0:0 Онлайн-трансляция матча

Аякс - Реал - 0:0 Онлайн-трансляция матча

Рома - Порту - 2:1 Хроника матча, видео голов

Манчестер Юнайтед - ПСЖ - 0:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: