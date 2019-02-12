Ракицкий не помог: российский топ-клуб проиграл в Лиге Европы

Российский "Зенит" проиграл в первом матче плей-офф Лиги Европы турецкому "Фенербахче". Игра проходила в Стамбуле и завершилась победой турецкого коллектива со счетом 1:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Фенербахче" - "Зенит".

В составе российского клуба с первых минут на поле появился украинец Ярослав Ракицкий. Уже в дебюте встречи он получил желтую карточку, а в середине второго тайма у него была прекрасная возможность забить гол, но его удару не хватило точности.

Решающий мяч турки забили на 21-й минуте встречи усилиями Слимани. При этом еще до перерыва "Зенит" получил право на пенальти, но Мак не переиграл голкипера.

Фенербахче - Зенит 1:0

Гол: Слимани, 21

Фенербахче: Текин, Чифтпынар, Калдырым, Исла, Шкртел, Жаилсон, Мозес (Потук, 84), Вальбуэна (Нойштедтер, 90), Топал, Элмаз (Айю, 72), Слимани.

Зенит: Лунев, Иванович, Набиуллин (Смольников, 61), Анюков, Ракицкий, Мак (Маркизио, 85), Барриос, Краневиттер, Эрнани, Дриусси (Азмун, 74), Дзюба.

Предупреждения: Ракицкий, Исла, Чифтпынар, Анюков, Мак.

Ответная игра пройдет 21 февраля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что еще один украинский футболист может продолжить карьеру в России.