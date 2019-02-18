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Где смотреть онлайн Зенит - Фенербахче: расписание трансляций

понедельник, 18 февраля 2019, 14:05

21 февраля в Стамбуле состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между российским "Зенитом" и турецким "Фенербахче". Встреча пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Фенербахче".

Начало встречи - в 19.55.

Прямую трансляцию противостояния российского и турецкого клубов можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч ТВ". В Украине матч транслироваться не будет.

Напомним, что на групповом этапе Лиги Европы "Зенит", набрав 11 очков, занял первое место в группе С. "Фенербахче" финишировал на второй позиции в группе D, набрав 8 баллов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в первом матче "Зенит" проиграл "Фенербахче" со счетом 0:1.

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