Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция

22 февраля в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой своего соперника узнает в том числе киевское "Динамо".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы.

Начало - в 14.00.

На этой стадии турнира турнира борьбу за трофей продолжат шестнадцать клубов, которые будут разбиты на восемь пар.

В 1/8 финала сыграют "Динамо" Киев (Украина), "Севилья" (Испания), "Валенсия" (Испания), "Вильярреал" (Испания), "Наполи" (Италия), "Интер" (Италия), "Челси" (Англия), "Арсенал" (Англия), "Айнтрахт" (Германия), "Ренн" (Франция), "Зальцбург" (Австрия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Зенит" (Россия), "Краснодар" (Россия), "Бенфика" (Португалия" и "Славия" (Чехия).

Отметим, что жеребьевка пройдет без сеяных команд. Таким образом, представители одной страны, начиная с этой стадии, уже могут встретиться друг с другом.

Матчи 1/8 финала ЛЕ пройдут 14 и 21 февраля.