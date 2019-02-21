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Где смотреть онлайн жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы: расписание трансляций

четверг, 21 февраля 2019, 13:02

22 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы.

Начало жеребьевки - в 14.00.

Прямую трансляцию этого события можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". В России транслировать жеребьевку второго раунда плей-офф Лиги Европы будет телеканал "Матч ТВ".

Напомним, в 1/8 финала ЛЕ борьбу за трофей продолжат шестнадцать команд, которые будут разбиты на восемь пар. Жеребьевка пройдет без сеяных команд, и представители одной страны, начиная с этой стадии, могут встретиться друг с другом.

Ранее "Апостроф" также сообщал о результатах всех первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

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