Валенсия - Краснодар Онлайн-трансляция матча

7 марта в Испании пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Валенсией" и "Краснодаром". Команды выйдут на поле стадиона "Месталья" в Валенсии.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Валенсия" - "Краснодар".

Начало матча - в 22.00.

ВАЛЕНСИЯ - КРАСНОДАР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Валенсия", которая осенью вылетела из Лиги чемпионов, в первом раунде плей-офф Лиги Европы с двумя победами прошла "Селтик" - 2:0 на выезде и 1:0 дома.

"Краснодар" вышел в плей-офф ЛЕ со второго места в группе, а в 1/16 финала за счет выездного гола прошел "Байер" - 0:0 на своем поле и 1:1 в гостях.

Перед матчем 1/8 финала Лиги Европы "Валенсия" добилась позитивного результата в чемпионате Испании - "летучие мыши" на своем поле со счетом 2:0 обыграли "Атлетик", продлив беспроигрышную серию во всех турнирах до одиннадцати матчей.

"Краснодар" в минувший уик-энд в чемпионате России сыграл вничью со "Спартаком" - 1:1. В новом году краснодарцы еще не выиграли ни в одном из четырех матчей.

Судить матч "Валенсия" - "Краснодар" будет бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом.