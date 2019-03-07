РУС. | УКР.

четверг, 7 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.40
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Валенсия - Краснодар Онлайн-трансляция матча

Испанская Валенсия сыграет с российским Краснодаром в 1/8 финала Лиги Европы

четверг, 7 марта 2019, 00:15
Испанская Валенсия сыграет с российским Краснодаром в 1/8 финала Лиги Европы Фото: ФК Краснодар

7 марта в Испании пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между "Валенсией" и "Краснодаром". Команды выйдут на поле стадиона "Месталья" в Валенсии.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Валенсия" - "Краснодар".

Начало матча - в 22.00.

ВАЛЕНСИЯ - КРАСНОДАР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

"Валенсия", которая осенью вылетела из Лиги чемпионов, в первом раунде плей-офф Лиги Европы с двумя победами прошла "Селтик" - 2:0 на выезде и 1:0 дома.

"Краснодар" вышел в плей-офф ЛЕ со второго места в группе, а в 1/16 финала за счет выездного гола прошел "Байер" - 0:0 на своем поле и 1:1 в гостях.

Перед матчем 1/8 финала Лиги Европы "Валенсия" добилась позитивного результата в чемпионате Испании - "летучие мыши" на своем поле со счетом 2:0 обыграли "Атлетик", продлив беспроигрышную серию во всех турнирах до одиннадцати матчей.

"Краснодар" в минувший уик-энд в чемпионате России сыграл вничью со "Спартаком" - 1:1. В новом году краснодарцы еще не выиграли ни в одном из четырех матчей.

Судить матч "Валенсия" - "Краснодар" будет бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Челси - Динамо Онлайн-трансляция матча

ЧЕЛСИ ДИНАМО - Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы 7 марта

Зенит - Вильярреал Онлайн-трансляция матча

ЗЕНИТ ВИЛЬЯРРЕАЛ - Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы 7 марта

Порту - Рома - 3:1 Хроника матча, видео голов

Порту Рома - Онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Новости

7 марта

00:25
ПСЖ - Манчестер Юнайтед: видео голов
00:21
Появилось впечатляющее фото Земли, сделанное из космоса лунным аппаратом
00:09
Чудо в Париже: "Манчестер Юнайтед" сотворил невероятную сенсацию в Лиге чемпионов - видеообзор

6 марта

23:58
В Киеве на взятке задержан "козырный" госслужащий: фото
23:39
В США Google ткнули носом в ошибку с Крымом
23:14
Стало известно о бегстве с Донбасса одиозной фанатки "русского мира"
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве
В Киев вернулась сказочная зима
Самое дорогое спортивное событие года: фоторепортаж
Как прошел съезд партии "Народный фронт": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: