Где смотреть онлайн Валенсия - Краснодар: расписание трансляций

7 марта в рамках 1/8 финала Лиги Европы состоится матч между испанской "Валенсией" и российским "Краснодаром". Встреча пройдет на стадионе "Месталья" в Валенсии.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Валенсия" - "Краснодар".

Начало матча - в 22.00.

В эфире украинского ТВ матч транслироваться не будет. В России встречу в прямом эфире покажет телеканал "Матч ТВ".

ВАЛЕНСИЯ - КРАСНОДАР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Отметим, что на предыдущей стадии "Валенсия" дважды обыграла "Селтик" (2:0 и 1:0), а "Краснодар" по сумме двух встреч прошел "Байер" (0:0 и 1:1).

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что в сети появилось фото "жутких" травм российского футболиста-дебошира, полученных в СИЗО.