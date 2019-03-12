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Ювентус - Атлетико Онлайн-трансляция матча

Испанский и итальянский гранды определят четвертьфиналиста Лиги чемпионов

вторник, 12 марта 2019, 00:05
Испанский и итальянский гранды определят четвертьфиналиста Лиги чемпионов

12 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и испанским "Атлетико". Встреча пройдет в Турине на стадионе "Альянц". В первом матче испанский клуб одержал победу со счетом 2:0.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Атлетико".

Начало матча в 22:00.

ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что "Ювентус" занял первое место в группе Н, сыграв с "Валенсией" (2:0 и 1:0), "Манчестер Юнайтед" (1:0 и 1:2), а также "Янг Бойз" (3:0 и 1:2). "Атлетико" финишировал на второй позиции в группе А, встретившись с дортмундской "Боруссией" (0:4 и 2:0), "Монако" (2:1 и 2:0), а также "Брюгге" (3:1 и 0:0).

Главный арбитр матча - Бьорн Куйперс (Нидерланды).

Ювентус
-
Атлетико
Идёт трансляция матча

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