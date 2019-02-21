И VAR не помог: "Атлетико" уверенно обыграл "Ювентус" в Лиге чемпионов - видеообзор

В первом матче 1/8 финала мадридский "Атлетико" на своем поле обыграл туринский "Ювентус" со счетом 2:0. Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Ювентус".

В первом тайме шла равная борьба практически без моментов. Можно выделить лишь опасный удар Криштиану Роналду со стандарта. В середине тайма арбитр мог назначить пенальти в ворота "Ювентуса" после падения Диего Косты, но после использования системы видеоассистента (VAR), поставил только штрафной.

Во втором тайме хозяева преобразились и полностью переиграли соперника. Сначала Диего Коста убежал один на один, но пробил мимо ворот. Затем Антуан Гризманн перебросил голкипера, но попал в перекладину. Вскоре Альваро Мората ударом головой послал мяч в сетку, но арбитр вновь использовал VAR и отменил гол, зафиксировав фол со стороны форварда. Но все-таки "матрасники" дожали соперника. Сначала Хосе Хименес отличился после подачи с углового, а затем Диего Годин забил гол после стандарта.

В концовке встречи у "Ювентуса" были шансы сократить разрыв в счете. Сначала Роналду вывел нашел Бернардески на линии штрафной, но его удар отразил Облак. А затем сам Роналду с близкого расстояния пробил головой мимо ворот.

АТЛЕТИКО - ЮВЕНТУС: ВИДЕО ГОЛОВ

Ответный матч состоится в Турине 12 марта.

"Атлетико" Испания – "Ювентус" Италия - 2:0 (0:0)

Голы: Хименес (78), Годин (83)

"Атлетико": Облак, Хименес, Филипе Луис, Хуанфран, Годин, Сауль, Парти (Лемар, 61), Родри Эрнандес, Коке (Корреа, 67), Гризманн, Диего Коста (Мората, 58).

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Алекс Сандро, Де Шильо, Кьеллини, Бентанкур, Пьянич (Джан, 73), Матюиди (Жоау Канселу, 84), Роналду, Дибала (Бернардески, 80), Манджукич.

Предупреждения: Диего Коста (8), Парти (45), Алекс Сандро (55), Гризманн (89).

