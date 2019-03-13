Барселона - Лион Онлайн-трансляция матча

13 марта пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Лионом". Команды сыграют на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Лион".

Начало встречи - в 22.00.

БАРСЕЛОНА - ЛИОН: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом матче команды сыграли вничью со счетом 0:0.

"Барселона" и "Лион" в восьмой раз сыграют друг против друга в главном клубном турнире Европы. Французскому клубу еще ни разу не удалось обыграть каталонцев: четыре матча из семи завершились победами "Барсы", а еще три встречи - вничью. В Испании "Барселона" при этом выиграла три поединка из трех.

Каталонцы подошли к ответному матчу против "Лиона" с серией из четырех побед подряд, по ходу которой в том числе дважды обыграли "Реал". В то же время "Лион" с момента предыдущей встречи с "Барселоной" провел на внутренней арене четыре матча, в которых одержал две победы при одной ничьей и одном поражении.

Судить матч будет бригада арбитров из Польши. Главный арбитр - Шимон Марчиняк.