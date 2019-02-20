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"Барселона" сенсационно не смогла обыграть французский клуб в Лиге чемпионов: видеообзор

среда, 20 февраля 2019, 00:12

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов каталонская "Барселона" на выезде не смогла обыграть французский "Лион". Встреча завершилась нулевой ничьей.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Лион" - "Барселона".

Каталонцы на протяжении всей встречи владели инициативой, однако так и не смогли распечатать ворота Лопеша. Хозяева поля также имели свои моменты, а в одном из эпизодов удар Терье пришелся в перекладину ворот тер Штегена.

Ответный матч состоится в 13 марта в Барселоне.

"Лион" — "Барселона" 0:0

"Лион": Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди, Терье (Корне, 78), Ндомбеле (Диоп, 84), Траоре (Тусар, 69), Депай, Ауар, Дембеле.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Роберто (Видаль, 81), Дембеле (Коутиньо, 67), Месси, Суарес.

Предупреждения: Ауар, Дюбуа — Роберто, Семеду.


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