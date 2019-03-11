Где смотреть онлайн Барселона - Лион: расписание трансляций

13 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют испанская "Барселона" и французский "Лион". Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". В первом матче команды сыграли вничью со счетом 0:0.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Лион".

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция матча "Барселона" - "Лион" запланирована на телеканале "Футбол 1". В России встречу можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

БАРСЕЛОНА - ЛИОН: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что "Барселона" занял первое место в группе В, опередив "Тоттенхэм Хотспур", "Интер" и ПСВ. "Лион" финишировал на второй позиции в группе F, проведя встречи с "Манчестер Сити", "Хоффенхаймом" и "Шахтером".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" второй раз за неделю обыграла "Реал".