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Краснодар - Валенсия Онлайн-трансляция матча

Краснодар и Валенсия определят обладателя путевки в 1/4 финала Лиги Европы

четверг, 14 марта 2019, 00:10
Краснодар и Валенсия определят обладателя путевки в 1/4 финала Лиги Европы Фото: EPA

14 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы российский "Краснодар" сыграет против испанской "Валенсии". Встреча пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Краснодар" - "Валенсия".

Начало встречи в 19.55 по киевскому времени.

Напомним, что в первом матче российский коллектив проиграл со счетом 1:2.

После выездного поражения в Испании "Краснодар" вновь потерял очки во внутреннем первенстве. На своем поле "быки" не смогли обыграть "Оренбург" - 2:2. В свою очередь "летучие мыши" добыли очередную победу в чемпионате Испании. На выезде "Валенсия" обыграла "Жирону" со счетом 3:2.

Главным арбитром встречи "Краснодар" - "Валенсия" назначен 40-летний английский рефери Энтони Тэйлор.

Краснодар
-
Валенсия

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