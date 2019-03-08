Лига Европы: российский клуб чудом не потерпел крупное поражение в Испании

Испанская "Валенсия" обыграла российский "Краснодар" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на своем поле. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Валенсия" - "Краснодар".

Встреча для "Краснодара" началась крайне неудачно. Уже к 24-й минуте форвард "Валенсии" Родриго оформил дубль, при этом испанский коллектив мог забивать еще не менее трех мячей в первой половине матча.

Во втором тайме хозяева поля оборотов не сбавили, хотя и пропустили на 63-й минуте от Классона. 2:1 - такой результат оставляет "Краснодару" неплохие шансы на выход в четвертьфинал, но фаворитом противостояния по-прежнему остаются "летучие мыши".

Ответный матч пройдет 14 марта.

Валенсия - Краснодар 2:1

Голы: Родриго, 12, 24 — Классон, 63

Валенсия: Нето, Габриэл, Тони Лато, Пиччини, Диакаби, Солер, Парехо, Коклен, Гедеш (Черышев, 70), Гамейро (Собрино, 79), Родриго (Санти Мина, 63).

Краснодар:Сафонов, Мартынович, Рамирес, Петров, Спайич, Вандерсон (Сулейманов, 80), Газинский (Голубев, 89), Стоцкий (Ари, 55), Ольссон, Классон, Каборе.

Ранее "Апостроф" сообщал о том. что в России поддержали решение Андрея Шевченко не вызывать в сборную Украины Ярослава Ракицкого.