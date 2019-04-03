Александрия - Шахтер Онлайн-трансляция матча

В рамках 23-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на выезде сыграет против "Александрии". Встреча пройдет на стадионе "Ника" в Александрии.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Шахтер".

Начало встречи а 17.00.

По итогам сыгранных 22-х туров донецкий "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 57 очков. В свою очередь "Александрия" расположилась на третьей строчке и имеет 41 балл.

В первом круге "Шахтер" дважды добыл уверенные победы над "Александрией", обе со счетом 2:0.

Букмекеры практически не сомневаются в победе "Шахтера". На победу чемпиона установлен коэффициент 1,42, в то время как победа хозяев поля оценивается котировкой 8,50.