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Александрия - Шахтер Онлайн-трансляция матча

В 23-м туре чемпионата Украины Шахтер на выезде сыграет с Александрией

среда, 3 апреля 2019, 00:10
В 23-м туре чемпионата Украины Шахтер на выезде сыграет с Александрией Фото: shakhtar.com

В рамках 23-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на выезде сыграет против "Александрии". Встреча пройдет на стадионе "Ника" в Александрии.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Шахтер".

Начало встречи а 17.00.

По итогам сыгранных 22-х туров донецкий "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 57 очков. В свою очередь "Александрия" расположилась на третьей строчке и имеет 41 балл.

В первом круге "Шахтер" дважды добыл уверенные победы над "Александрией", обе со счетом 2:0.

Букмекеры практически не сомневаются в победе "Шахтера". На победу чемпиона установлен коэффициент 1,42, в то время как победа хозяев поля оценивается котировкой 8,50.

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