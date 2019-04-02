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Где смотреть онлайн Александрия - Шахтер: расписание трансляций

вторник, 02 апреля 2019, 18:17

3 апреля в Александрии в матче 23-го тура чемпионата Украины сыграют местный одноименный клуб и чемпион Украины "Шахтер". Команды сыграют на стадионе КСК "Ника".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Шахтер".

Матч начнется в 17.00. Прямая трансляция противостояния пройдет на телеканале "Футбол 1".

В первом круге "Александрия" и "Шахтер" провели два матча и оба завершились победой "горняков" с одинаковым счетом 2:0.

В данный момент "Александрия" идет на третьем месте турнирной таблицы, в то время как "Шахтер" возглавляет ее.

Ранее "Апостроф" сообщал, что УЕФА наказал "Шахтер" за расистские оскорбления со стороны фанатов в матче Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:2), который прошел 14 февраля в Харькове на стадионе "Металлист".

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