Ювентус - Милан Онлайн-трансляция матча

В 31-м туре чемпионата Италии встретятся туринский "Ювентус" и "Милан". Встреча пройдет в Турине на стадионе "Альянц".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Милан".

Начало матча в 19:00.

Фаворитом матча по версии букмекеров является туринский клуб. На победу "Ювентуса" можно поставить с коэффициентом 1,75. Ничья оценивается коэффициентом 3,50. На успех "Милана" предлагается коэффициент 5,25.

В первом круге "Ювентус" обыграл "Милан" со счетом 2:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе "Сан-Сиро".

После 30 туров "Ювентус" уверенно лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 81 очко. Чтобы гарантировать себе чемпионский титул туринскому клубу достаточно набрать семь очков в оставшихся восьми матчах. "Милан" продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов и в данный момент занимает четвертое место, имея в активе 52 очка.