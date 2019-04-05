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Где смотреть онлайн Ювентус - Милан: расписание трансляций

пятница, 05 апреля 2019, 12:13

6 апреля в матче 31-го тура чемпионата Италии сыграют гранды местного футбола - туринский "Ювентус" и "Милан". Встреча пройдет на стадионе "Ювентус Стэдиум".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Милан".

Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

В эфире украинского телевидения прямая трансляция матча пройдет на телеканале "Футбол 1". Кроме того, прямая трансляция будет доступна на российских телеканалах "Матч ТВ", "Сетанта Спорт" и "МАТЧ! Футбол 2".

После 30-ти туров "Ювентус" уверенно лидирует в турнирной таблице и уже практически никто не сомневается в том, что команда завоюет очередной чемпионский титул. Что касается "Милана", то "красно-черные" идут на четвертой позиции турнирной таблицы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился своей фотографией в практически обнаженном виде.

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