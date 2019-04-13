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Мариуполь - Динамо Онлайн-трансляция матча

В матче чемпионата Украины встретятся Мариуполь и Динамо

суббота, 13 апреля 2019, 00:05
В матче чемпионата Украины встретятся Мариуполь и Динамо

13 апреля в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги сыграют "Мариуполь" и киевское "Динамо". Встреча пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.С. Бойко.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Мариуполь" - "Динамо".

Начало встречи в 14:00.

Безоговорочным фаворитом матча является "Динамо". На успех киевского коллектива предлагается коэффициент 1,40. Ничья оценивается коэффициентом 4,50. На победу "Мариуполя" можно поставить с коэффициентом 8,00.

Главный арбитр - Юрий Можаровский.

После 23 туров "Мариуполь", набрав 33 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Динамо" находится на второй позиции, имея в своем активе 53 очка.

В первом этапе нынешнего сезона "Динамо" дважды обыграло "Мариуполь" - 4:0 и 2:0.

Мариуполь
-
Динамо
14:00

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