Где смотреть онлайн Мариуполь - Динамо: расписание трансляций

13 апреля в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги встретятся "Мариуполь" и киевское "Динамо". Встреча пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.С. Бойко.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Мариуполь" - "Динамо".

Начало встречи в 14:00.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2".

Главный арбитр - Юрий Можаровский.

После 23 туров "Динамо", набрав 53 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Мариуполь" находится на четвертой позиции, имея в своем активе 33 очка.

В первом этапе нынешнего сезона "Динамо" дважды обыграло "Мариуполь" - 4:0 и 2:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" неожиданно подписало очередного легионера.