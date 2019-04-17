Днепр-1 - Шахтер: онлайн трансляция

17 апреля определится финалист Кубка Украины в матче днепровского "Днепр-1" и донецкого "Шахтера". Встреча пройдет в Днепре на стадионе "Днепр-Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Днепр-1" - "Шахтер".

Начало встречи в 18:30.

Интересно, что это первая встреча команд в истории. "Днепр-1" ранее никогда не играл в полуфинале Кубка Украины.

На пути к финалу "Днепр-1" обыгрывал довольно серьезных оппонентов. Так, команда Дмитрия Михайленко оставила за бортом турнира такие команды, как "Ворскла", запорожский "Металлург", "Волынь" и "Калуш". "Горняки" же выбили из Кубка Украины донецкий "Олимпик" и киевское "Динамо".

В параллельном матче финалиста турнира определят в паре "Ингулец" - "Заря".