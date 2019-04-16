RU   UA  

вторник, 16 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

16 апреля

17:30
В Париже потушили Нотр-Дам-де-Пари: онлайн-трансляция, все подробности, фото и видео
17:30
Россияне отличились рекордным уровнем любви к Сталину: данные свежего соцопроса
17:26
Партия Рабиновича-Медведчука занимает второе место на выборах в Раду – опрос КМИС
17:17
В Dragon Capital рассказали о рисках обещанного командой Зеленского аудита Нацбанка
17:15
Под Запорожьем поймали вооруженного грабителя в форме полиции: фото
17:01
Где смотреть онлайн Днепр-1 - Шахтер: расписание трансляций
17:01
На Волыни пассажирский бус устроил смертельное ДТП с легковушкой: фото
17:00
Гороскоп на завтра: Раки будут нервничать, а Скорпионам повезет
16:47
Кровь была повсюду: звезда "Шерлока" на своем авто сбил пенсионера
16:35
Порошенко и Зеленский договорились о дате и месте дебатов
16:32
Дело не в Голобородько: стало известно, почему украинцы голосуют за Зеленского
16:14
Разгорается новый скандал вокруг военного завода "Укроборонпрома": фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Днепр-1 - Шахтер: расписание трансляций

вторник, 16 апреля 2019, 17:01
переглянути новину українською

17 апреля в матче полуфинала Кубка Украины сыграют представитель Первой лиги "Днепр-1" и действующий чемпион страны донецкий "Шахтер".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Днепр-1" - "Шахтер".

Игра начнется в 18:30.

Прямая трансляция матча "Днепр-1" - "Шахтер" запланирована на телеканале "2+2".

Днепропетровская команда впервые в своей истории сыграет в полуфинале национального кубка. Коллектив близок к выходу в Премьер-лигу Украины в следующем сезоне. После 21-го сыгранного тура команда набрала 53 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице.

Букмекеры считают, что "Шахтер" не испытает проблем в матче со скромным соперником. На победу "горняков" установлен коэффициент 1,20. На победу "Днепр-1" - 13,50.

Ранее "Апостроф" сообщал, что названо имя лучшего игрока 24-го тура чемпионата Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ювентус - Аякс: онлайн трансляция

Барселона - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

Ливерпуль - Челси - 2:0 Хроника матча, видео голов

Шахтер - Заря - 3:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: