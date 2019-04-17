Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: онлайн трансляция

17 апреля состоится ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между английскими "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм Хотспур". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Этихад". В первом матче "Манчестер Сити" уступил "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 0:1.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур".

Начало встречи в 22:00.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Главный судья: Джюнейт Чакыр (Турця)

До нынешнего сезона в еврокубках пути команд ранее не пересекались. "Шпоры" трижды играли с соотечественниками в 60-70 годах прошлого века. В этих противостояниях "Тоттенхэм Хотспур" одержал три победы, раз сыграл вничью и дважды проиграл.

"Горожане" в еврокубках играть с соотечественниками не умеют. С учетом результата первого матча в Лондоне они проиграли уже пять матчей из пяти.

В матче чемпионата Англии в нынешнем сезоне "Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 1:0. Примечательно, что уже в ближайшую субботу команды снова сыграют на "Этихаде" в рамках Премьер-Лиги.

В 1/8 финала турнира "Манчестер Сити" прошел "Шальке" (2:3 и 0:7), а "Тоттенхэм Хотспур" по сумме двух встреч победил дортмундскую "Боруссию" (3:0 и 1:0).