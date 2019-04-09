Команда украинца Зинченко неожиданно проиграла в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

В Лондоне состоялся первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором местный "Тоттенхэм" принимал "Манчестер Сити". Встреча завершилась победой "шпор" со счетом 1:0.
"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити".
Встреча проходила на высоких скоростях с небольшим преимуществом "Манчестер Сити". "Горожане" владели инициативой, однако не смогли забить даже одного мяча.
Единственный гол в матче забил кореец Сон, который воспользовался передачей Эриксена на 78-й минуте встречи. Интересно, что в первом тайме "Манчестер Сити" получил право на пенальти, однако Агуэро не сумел переиграть Льориса.
ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ВИДЕО ГОЛОВ
Отметим, что украинец Александр Зинченко, выступающий за "Манчестер Сити", встречу пропустил по причине травмы.
Напомним, что ответная игра пройдет 17 апреля в Манчестере.