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Барселона - Ливерпуль: онлайн трансляция

Испанский и английский гранды сойдутся в суперматче Лиги чемпионов

вторник, 30 апреля 2019, 17:25
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Испанский и английский гранды сойдутся в суперматче Лиги чемпионов Фото: uefa.com

1 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и английским "Ливерпулем". Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Ливерпуль".

Начало встречи в 22:00.

Главный арбитр - Бьорн Куйперс (Нидерланды).

БАРСЕЛОНА - ЛИВЕРПУЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В предыдущих стадиях Лиги чемпионов "Барселона" прошла "Лион" (0:0, 5:1) и "Манчестер Юнайтед" (1:0, 3:0). "Ливерпуль" победил "Баварию" (0:0, 3:1) и "Порту" (2:0, 4:1).

Ранее "Барселона" и "Ливерпуль" восемь раз встречались в еврокубках. Испанский клуб одержал две победы при трех ничьих и трех выигрышах у англичан. Разница мячей 6-6.

Стоит отметить, что "Барселона" и "Ливерпуль" по пять раз становились победителями Лиги чемпионов, а также по три раза проигрывали в финалах.

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