RU   UA   EN  

воскресенье, 28 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

28 апреля

22:32
​Стало известно о смерти экс-сенатора США, причастного к ядерному разоружению Украины
22:20
Барселона - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
22:03
​Пьяные подростки в Киеве устроили дебош и напали на патрульную: фото нарушителей
21:31
​Привет Тарасику и Ярысе: в сети появилось трогательное праздничное видео с передовой
21:18
"Динамо" одержало тяжелейшую победу над "Львовом": видеообзор
21:06
​В Киеве неадекватный таксист протаранил припаркованные авто: фото
20:36
Благодатный огонь прибыл в оккупированный Крым: трогательные фото
20:21
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" не выявили победителя в боевом матче чемпионата Англии: видеообзор
20:03
​В Одессе на автостоянке обнаружили труп молодого мужчины: фото и подробности
19:28
​В Германии из-за непогоды столкнулись более 50 авто: фото масштабного ДТП
18:59
В Киеве происходят массовые минирования супермаркетов и ТРЦ
18:47
Львов - Динамо: стартовые составы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Барселона - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

воскресенье, 28 апреля 2019, 22:20
переглянути новину українською

1 мая в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют испанская "Барселона" и английский "Ливерпуль". Встреча состоится в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Ливерпуль".

Начало встречи в 22:00.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются хозяева. На победу "Барселоны" предлагается коэффициент 1,75. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 4,00. На успех "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 4,20.

При этом букмекеры считают "Барселону" фаворитом в борьбе за выход в финал. На это предлагается коэффициент 1,75. Проход "Ливерпуля" оценивается, как 2,00.

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед", а "Ливерпуль" был сильнее "Порту".

Новости

28 апреля

22:32
​Стало известно о смерти экс-сенатора США, причастного к ядерному разоружению Украины
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Христос Воскрес! Как в Киеве святили паску, яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Львов - Динамо - 0:1 Хроника матча, видео гола

Манчестер Юнайтед - Челси - 1:1 Хроника матча, видео голов

Мариуполь - Шахтер 0-1 Хроника матча, видео гола

​Можно ли совмещать курение и спорт – советы экспертов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: