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Где смотреть онлайн Барселона - Ливерпуль: расписание трансляций

понедельник, 29 апреля 2019, 10:07
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1 мая в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретятся испанская "Барселона" и английский "Ливерпуль". Встреча состоится в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Ливерпуль".

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между испанским и английским клубами пройдет на украинском телеканале "Футбол 2". Кроме того, матч покажут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

БАРСЕЛОНА - ЛИВЕРПУЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед", а "Ливерпуль" был сильнее "Порту".

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" стала чемпионом Испании.

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