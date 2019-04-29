Где смотреть онлайн Барселона - Ливерпуль: расписание трансляций

1 мая в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретятся испанская "Барселона" и английский "Ливерпуль". Встреча состоится в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Ливерпуль".

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между испанским и английским клубами пройдет на украинском телеканале "Футбол 2". Кроме того, матч покажут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

БАРСЕЛОНА - ЛИВЕРПУЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед", а "Ливерпуль" был сильнее "Порту".

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" стала чемпионом Испании.