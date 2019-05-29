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Арсенал - Челси: онлайн трансляция

Арсенал и Челси определят победителя Лиги Европы сезона-2018/19

среда, 29 мая 2019, 09:09
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Арсенал и Челси определят победителя Лиги Европы сезона-2018/19

В среду, 29 мая, в финальном матче Лиги Европы встретятся лондонские "Арсенал" и "Челси". Встреча пройдет в Баку (Азербайджан) на стадионе "Олимпийский". Обслуживать игру будет итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Челси".

Начало матча - в 22:00.

Для команд это будет 199-я по счету очная встреча. В предыдущих 76 играх победу одержал "Арсенал", еще 59 матчей завершились вничью, "Челси" выиграл 63 поединка.

АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в полуфинале Лиги Европы "Челси" прошел "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне (1:1, 1:1, по пенальти - 4:3). "Арсенал" по сумме двух матчей оказался сильнее "Валенсии" (3:1, 4:2).

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