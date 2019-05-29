Второй для Англии: все финалы Лиги Европы с участием команд из одной страны

Сегодняшний финал Лиги Европы между лондонскими "Арсеналом" и "Челси" станет вторым для турнира, когда трофей в решающем противостоянии будут оспаривать две английские команды, и первым, когда в нем сыграют команды из одного города.

Впервые такое событие случилось в дебютном розыгрыше турнира, когда он еще назывался Кубок УЕФА. Тогда, в сезоне-1971/72, в финале встретились "Тоттенхэм Хотспур" и "Вулверхэмптон Уондерерс". Победа в том противостоянии осталась за первой командой.

Всего же в финалах Лиги Европы до текущего сезона представители одной страны встречались девять раз. Вот исходы всех этих матчей:

сезон-1971/72: "Вулверхэмптон Уондерерс" - "Тоттенхэм Хотспур" - 1:2, 1:1

сезон-1979/80: "Боруссия" (Менхенгладбах) - "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне) - 3:2, 0:1

сезон-1989/90: "Ювентус" - "Фиорентина" - 3:1, 0:0

сезон-1990/91: "Интер" - "Рома" - 2:0, 0:1

сезон-1994/95: "Парма" - "Ювентус" - 1:0, 1:1

сезон-1997/98: "Интер" - "Лацио" - 3:0

сезон-2006/07: "Эспаньол" - "Севилья" - 2:2, по пен. - 1:3

сезон-2010/11: "Порту" - "Брага" - 1:0

сезон-2011/12: "Атлетико" - "Атлетик" - 3:0



Ранее "Апостроф" сообщал, что между игроками "Челси" произошел конфликт накануне финала Лиги Европы.