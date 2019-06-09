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Украина - Люксембург: онлайн трансляция

Украина встретится с Люксембургом в квалификации Евро-2020

воскресенье, 9 июня 2019, 18:24
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Украина встретится с Люксембургом в квалификации Евро-2020

В матче четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины сыграет с командой Люксембурга. Встреча состоится 10 мая во Львове на стадионе "Арена Львов".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Люксембург.

Начало матча в 21:45.

Главный арбитр - Петер Кралович (Словакия).

После трех туров Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав семь очков. Люксембург занимает вторую позицию, имея в активе четыре очка.

Напомним, что в матче 2-го тура, который состоялся в Люксембурге, сборная Украины одержала победу со счетом 2:1. В 3-м туре Украина разгромила Сербию (5:0).

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