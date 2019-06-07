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Украина разгромила Сербию в фантастическом матче отбора на Евро-2020: видеообзор

пятница, 07 июня 2019, 23:35
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В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Украины разгромила команду Сербии со счетом 5:0. Встреча состоялась во Львове на стадионе "Арена Львов".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Украина - Сербия.

Болельщики сборной Украины с первых минут горячо поддерживали своих любимцев, не забыв спеть легендарный хит про Путина.

Начало встречи выдалось неспокойным. Миколенко ошибся в своей штрафной, но Прийович ударом с близкого расстояния не попал в ворота. Счет был открыт на 26-й минуте. Караваев прострелил с фланга и Цыганков точно пробил с близкого расстояния. Через две минуты Яремчук отобрал мяч в центре поля, отпасовал на Цыганкова, который блестящим ударом с 25 метров поразил верхний угол сербских ворот. В начале второго тайма Коноплянка получил мяч на фланге, сместился в центр и точно пробил в дальний угол. На 59-й минуте Караваев прострелил с фланга и Яремчук забил свой первый гол за сборную Украины. Точку в матче поставил Коноплянка, который точно пробил с 16 метров.

УКРАИНА - СЕРБИЯ: ВИДЕО ГОЛОВ

Украина продолжает лидировать в турнирной таблице группы В, набрав семь очков в трех матчах. В следующем матче украинцы на своем поле сыграют с Люксембургом. Поединок состоится 10 июня.

Украина – Сербия - 5:0 (2:0)

Голы: Цыганков (26, 28), Коноплянка (46, 75), Яремчук (59)

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Малиновский, Степаненко (Шепелев, 72), Цыганков, Коноплянка (Коваленко, 76), Зинченко, Яремчук (Кравец, 67).

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Коларов, Спайич, Гачинович, Костич, Тадич, Максимович, Ляйич (Фейса, 59), Йович (Лазович, 72), Прийович (Митрович, 53).

Предупреждения: Миленкович (22), Спайич (32).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм

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