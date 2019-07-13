Снигур - Ноэл: онлайн видео трансляция финала Уимблдона

13 июля в финальном поединке юниорского Уимблдона сыграют украинская теннисистка Дарья Снигур и американка Алекса Ноэл.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Снигур - Ноэл.

Начало встречи в 15:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости перед началом поединка.

Ранее украинка и американка между собой не встречались. В данный момент Снигур занимает 423 место в рейтинге WTA, Ноэл пока в рейтинге не представлена.

На пути к финалу 17-летняя Снигур победила латышку Камиллу Бартон (2:0 по сетам), британку Эрин Ричардсон (2:0), американку Робин Монтгомери (2:1), россиянку Полину Кудерметову (2:0) и американку Эмму Наварро (2:0). 17-летняя Ноэл добилась победы над венгеркой Амариссой Тот (2:0), американкой Шарлотт Овенсби (2:0), британкой Матильдой Мутавджич (2:0), индонезийкой Приской Нугрохо (2:0) и француженкой Дианой Пэрри (2:0).

Снигур впервые в своей карьере дошла до финала турнира из серии Grand Slam. Ноэл добралась до решающего поединка также впервые в карьере.